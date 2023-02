„Dvě třetiny to byl naprosto vyrovnaný zápas ve vysokém tempu. Soupeř začal tlakem, my jsme ho ustáli, následně se hra začala vyrovnávat. Druhou třetinu jsme měli více ze hry. A i když jsme dvakrát inkasovali, tak stále jsme byli v utkání. Třetí třetinu začneme dobře, využijeme přesilovku, tým žil! Jenže pak přijde zkrat, kdy za minutu a půl prohrajeme utkání… Absolutně si to nedokážu vysvětlit. Za minutu jsme ztratili vše, na čem jsme 40 minut pracovali…,“ konstatoval po zápase rozmrzelý trenér hostů Jiří Raszka.

2. liga - východ:

Hokej Vyškov – AZ Havířov 8:2

Třetiny: 1:0, 2:1, 5:1. Branky (nahrávky): 15. Popelka (Janeček, Tomajko), 26. Popelka (Luža, Žižka), 35. Komínek (Kořenek), 44. Mikulík (Čuřík), 45. Kořenek, 45. Popelka, 45. Komínek (Štefka, Holemý), 50. Žižka (Komínek) – 25. Mrva (Kratochvil, Apolenář), 42. Kunc (Kratochvil, Spratek). Rozhodčí: Vaněk – Bubela, Čelechovský. Vyloučení: 5:8. Využití: 3:2. Oslabení: 0:0. Diváků: 241.

Vyškov: Šarman – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Žižka – Lekeš, Janeček, Luža, Kořenek, Tomajko, Komínek, Snášel, Čuřík, Dobiáš, Popelka, Štefka. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 32 27 2 2 1 179:54 87

2. Kopřivnice 32 15 4 5 8 127:122 58

3. Vyškov 32 16 2 4 10 131:105 56

4. Havířov 32 14 2 4 12 109:102 50

5. Havl.Brod 32 14 3 1 14 129:135 49

6. Opava 32 10 6 4 12 103:116 46

7. Hodonín 31 8 7 5 11 90:92 43

8. Val.Meziříčí 31 12 3 1 15 95:116 43

9. Nový Jičín 32 11 4 0 17 107:112 41

10. Žďár n. S. 32 7 0 8 17 90:156 29

11. Vel.Meziříčí 32 6 2 1 23 75:125 23

Příští zápas: Vyškov – Žďár nad Sázavou, středa 8. 2. (18.00).

„Konečně jsme tu střeleckou smůlu protrhli. Naše hra byla podobná předchozím zápasům, ale jedním zásadním rozdílem, tentokrát to tam napadalo,“ naopak se po utkání radoval vyškovský lodivod Michal Konečný.

Ještě na začátku poslední třetiny svítil na ukazateli skóre stav 3:2. To ve 42. minutě vrátil Havířov do zápasu střelou od modré se Marcel Kunc. Hosté tak využili svoji druhou přesilovku. Jenže se neradovali dlouho. Prakticky za dvě minuty odstartoval brankostroj Vyškovanů rovněž v přesilovce a rovněž ránou od modré čáry čtvrtým gólem Matěj Mikulík. Domácí zcela ovládli hru a v pohodě si dobře zastříleli. Do konce třetiny poslali do havířovské sítě ještě čtyři puky.

Konečný před zápasem připustil, že za určitých okolností by mohl být proti soupeři s profesionálními podmínkami spokojený i s dvoubodovým vítězstvím. Tříbodové si proto velmi cení.

„Pro většinu jejich hráčů je hokej hlavním povoláním, jsou to profesionálové. Není to s nimi jednoduché. Musím říct, že tentokrát u nás hráli odvážněji než první zápas, nebyli tak zalezlí a diváci si přišli na své. A my nakonec taky, i když rozhodla až třetí třetina. Velmi důležité tentokrát byly přesilovky. Hosté z nich vždycky snížili, ale my dokázali rychle odpovědět podobným způsobem. Hráli jsme disciplinovaně, byli jsme kompaktní. Skvělý výkon podal brankář Dominik Šarman. Měl fantastické zákroky, bylo vidět, v jak obrovské pohodě teď je. Hostující gólman taky držel dlouho svůj tým, ale Dominik nás dneska táhl a dal klukům potřebný klid,“ zdůraznil v hodnocení utkání Konečný.

Talentovaný gólman nepopíral, že si zápas také užil.

„Proti profesionálům jako je Havířov je člověk více vyhecovaný, chce se samozřejmě ukázat v dobrém světle a minimálně se jim vyrovnat. Nám se dnes povedlo ještě víc, a to celému týmu, udělali jsme důležitý krok, abychom zůstali v elitní čtverce,“ uvedl Šarman.

Vyškovští uštědřili Havířovu pátou porážku v řadě. Výrazný podpis pod nastřílenou osmičkou má autor hattricku Adam Popelka. Zvláště jeho třetí zápis byl mazácký. V rychlém kontru tří na tři všichni čekali, komu nahraje, on si sjel do osy hřiště a trefil přesně.

„Mají pevnou defenzivu, hrají i odstoupenou obranu a není jednoduché přes ně projít. Já ještě u týmu nebyl, když tu hráli poprvé, ale je jasné, že jejich tým má kvalitu a o to cennější je, že jsme se dnes útočně prosadili,“ komentoval výsledek střelec zápasu.

Konečného tým si tak výrazně vylepšil náladu po prohraném utkání na ledě posledního Velkého Meziříčí. Na výkon a střeleckou potenci bude chtít navázat už ve středu, kdy do Vyškova přijede Žďár nad Sázavou.