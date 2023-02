Dlouho se to ale nedařilo, ačkoli první gól si připsali Vyškovští. V šesté minutě v situaci dva na dva na sebe natáhl Weintritt dva protihráče a předložil do úniku Matějovi Kořenkovi. Jenže další uklidňující góly navzdory slušnému počtu šancí nepřicházely, a tak zahřmělo na druhé straně, a to hned dvakrát.

Hostující Vašíček se natlačil zprava přes Hefku až před bránu a šikovně zakončil. Dvě minuty před první pauzou pak Žďár skvěle vyřešil brejk dva na jednoho, skóroval Wasserbauer. Naštěstí ještě přišla blesková odpověď, když Tomáš Komínek osvědčil svůj kanonýrský instinkt a byl u dorážky u brankoviště první.

„Kdyby první třetina skončila čtyři nebo pět nula, nikdo by se moc nedivil. Spousta šancí, hráli jsme v ohromném klidu, možná až moc velkém, a dostali góly tak nějak z ničeho. Problém byl, že i dál jsme si mysleli, že se nemůže vůbec nic stát,“ upozornil kouč.

A brzy po návratu na led přišel třetí trest, vyhození z vlastního pásma možná trochu z nouze našlo na útočné modré rozjetého Bureše, ten proti Žižkovi předvedl dobré krytí kotouče a zakončil. Naštěstí další zásah z rukávu ve vhodnou chvíli vysypal Komínek, když se díky nepřesné hostující rozehrávce dostal do nájezdu a vsítil už svůj osmadvacátý gól sezony.

„Když soupeřům, co nejsou nahoře, nedáte rychle gól či dva a soupeř využije své šance, je z toho těžký zápas. Žádné body v této soutěži nejsou zadarmo. Jsem rád, že pomůžu k obratu, každý rád dává góly, ale jsme tým a osobní statistiky nejsou nejdůležitější,“ prohlásil aktuálně nejlepší střelec celé východní druholigové skupiny.

Přesto domácím tato varování od borců z Vysočiny nestačila a také v úvodu třetí části hry měli blíže k vítězství hosté. Hned po půl minutě nejprve Vyškov zachránila branková konstrukce, aby se za pár sekund nejlépe zorientoval Wasserbauer a druhým gólem večera znovu počechral nervovou soustavu fanoušků na tribuně. A nejen jejich.

„Musel jsem na střídačce trochu zvednout hlas. Nešlo od kluků o nějaké podcenění, ale už tam zase byl cítit moc profesorský hokej. Žďár dával góly skoro z ničeho a možná trochu po našich chybách, prostřídal jsem pár hráčů, někteří byli po nemoci už viditelně unaveni. Jsem rád, že to pomohlo,“ konstatoval Konečný.

Vyškov se vzepjal k výbornému a hlavně produktivnímu finiši. Ve třiačtyřicáté minutě pokus Kořenka bekhendem doklepl Weintritt, za minutu a půl zamkli domácí soupeře při plném počtu hráčů v pásmu a hezká kombinace v pohybu znamenala trefu Janečka do poloodkryté žďárské svatyně. Do trháku se pak dostali ve dvaapadesáté minutě, Adam Studený dostal prostor ke střele v pravém kruhu pro vhazování a trefil vpravo nahoru. Tečku za utkáním udělal Matěj Tomajko při hostující power-play.

Vyškov tak potvrdil průběžnou třetí pozici, ale zálusk si dělá i na konečnou druhou příčku.

„Máme teď volno, pak máme Znojmo, takže se tam může dost změnit, každý může porazit každého. Ale ano, chceme být druzí, v play-off to znamená jistotu, že i případné semifinále bychom začínali doma, je to výhoda. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme takhle vysoko, asi bych na něj divně koukal, ale teď je to tam a uděláme všechno pro to, abychom na tom nakonec byli co nejlíp,“ přiznal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – SKLH Žďár n. S. 7:4

Třetiny: 2:2, 1:1, 4:1.

Branky a nahrávky: 6. Kořenek (Weintritt), 19. Komínek (Čuřík, Hohl), 31. Komínek (Studený), 43. Weintritt (Kořenek, Lekeš), 44. Janeček (Studený, Tomajko), 52. Studený (Čuřík, Komínek), 59. Tomajko (Popelka) – 17. Vašíček (Čejka), 19. Wasserbauer (Paleček), 22. Bureš (Vašíček, Půža), 41. Wasserbauer (Čejka, Pleva).

Rozhodčí: Mejzlík – Roupec, Štěrba. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:0. Oslabení: 2:0. Diváků: 156.

Vyškov: Šarman (Lambert) – Žižka, Hohl, Hefka, Vosátko, Mikulík, Studený, Holemý – Čuřík, Popelka, Štefka, Komínek, Sebera, Lekeš, Tomajko, Janeček, Vašíček, Kořenek, Dobiáš, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.



Tabulka:

1. Znojmo 33 28 2 2 1 184:54 90

2. Kopřivnice 33 16 4 5 8 133:123 61

3. Vyškov 33 17 2 4 10 138:109 59

4. Havl.Brod 33 15 3 1 14 134:135 52

5. Havířov 33 14 2 4 13 110:108 50

6. Opava 33 10 7 4 12 106:118 48

7. Val.Meziříčí 32 12 3 2 15 97:119 44

8. Hodonín 32 8 7 5 12 90:97 43

9. Nový Jičín 32 11 4 0 17 107:112 41

10. Žďár n. S. 33 7 0 8 18 94:163 41

11. Vel.Meziříčí 33 6 2 1 24 75:130 23



Příští kolo: Vyškov – Znojmo, středa 15. 2. (18.00).