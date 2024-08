Domácí rozehráli zápas velmi dobře. Už v sedmé minutě jim zařídil vedení Dominick Vašíček, který zakončil vyšachování hostujících obránců při nájezdu dvou na dva. Navýšení skóre mohlo přijít vzápětí. Vyškov dostal početní výhodu pět na tři. Vytvořil si několik šancí, ale hosté v čele s výborným Maláčem v brance se ubránili.

Příprava:

Hokej Vyškov – HC Orli Znojmo 2:3

Třetiny: 1:0, 1:1, 0:2. Branky: 7. Vašíček, 36. Dufek – 38. Sedláček, 50. Sova, 52. Karafiát. Rozhodčí: Held - Bejček, Husák. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. Diváků: 50.

Vyškov: Šarman – Dufek, Holemý, D. Hohl, Mikulík, Hefka, Pekr, Uhříček – Komínek, Lehečka, Tomajko – Krejčiřík, Zabloudil, Sebera – Tomek, Štefka, Bartes – Ruda. Trenér: Michal Konečný.

Znojmo: Maláč – Sova, Hrůzek, Jenáček, Hodinář, Kubíček, Sedláček – Karafiát, Cakl, Zeman – Masař, Čermák, Špaček – Pozděna, Havlát, Bárta – Kalčík. Trenér: Milan Procházka.

Příští zápas: Vyškov – Technika Brno, čtvrtek 22. 8. (18.00).

Ve druhé třetině se soupeři na ledě »přetahovali« a jako prvním se podařilo úspěšně zakončit opět domácím. Po rychlém protiútoku přesně z vrcholu kruhu zamířil Martin Dufek a zvýšil na 2:0. V závěru druhé části byla v permanenci trestná lavice a hosté svoji přesilovku čtyři na tři využít dokázali. Jan Sedláček si sjel až k bráně a přesně zavěsil do její horní části.

Snížení »do šatny« hosty nabilo do závěrečné části. V ní už začali potvrzovat roli favorita a dvěma góly skóre otočili. Opět v přesilovce, tentokrát klasické pět na čtyři, střelou od modré čáry vyrovnal kapitán Orlů Aleš Sova. A obrat dokonal v dvaapadesáté minutě Jiří Karafiát, který se v brankovišti nejlépe zorientoval a dotlačil puk až za Šarmanova záda. Závěrečný tlak domácích, podpořený hrou bez brankáře, Znojemští ubránili.

„Za mě to byl zase velmi dobrý zápas proti kvalitnímu soupeři. Určitě zlomový moment byl, když jsme vedli o dvě branky a svou nedisciplinovaností jsme soupeři nabídli přesilovku, kterou následně využili a snížili. To se jim před druhou sirénou hodilo. Ve třetí třetině jsme jim opět nabídli možnost hrát početní výhodu a soupeř kvalit Znojma ji opět využil. Třetí gól pro nás byl smolný, kdy puk doklouzal až za brankovou čáru. Celkově jsem byl s ale naším výkonem spokojený. Hráči to odmakali a nemůžu jim toho moc vyčítat. Utkání splnilo svůj účel. Na druhou stranu, určitě máme na čem pracovat a budeme makat dál,“ komentoval výkon svých svěřenců trenér Michal Konečný.

Čtvrté přípravné utkání Vyškované sehrají ve čtvrtek odvetou s Technikou Brno. Hrát se bude ve Vyškově od 18.00 hodin.