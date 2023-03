Před úvodním buly třetího utkání čtvrtfinále play-off II. ligy s Havířovem připomněl trenér hokejistů Vyškova Michal Konečný, že by si nerad zopakoval podobný scénář, jako v osmifinále s Hodonínem. Po dvou vítězstvích přišla ve třetím zápase doma komplikace. Tedy porážka a Vyškované tak museli postup vybojovat ve čtvrtém dějství na ledě soupeře.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Teď by to asi byl větší problém. V Havířově to obzvlášť není pro nikoho lehké, hodně diváků, velká atmosféra, proti vám je skvěle připravený profi tým. Už se tam nechceme vracet, jsme doma a máme na to vyhrát i potřetí v řadě,“ věřil Konečný.

Víra v sílu svého týmu byla oprávněná. Jeho svěřenci velkou a vyrovnanou hokejovou bitvu zvládli. Zejména výborným nástupem do závěrečné třetiny – z 1:1 na 3:1 – strhli vítězství na svoji stranu, přičemž navíc mohli zápas dohrát poměrně v klidu.

Vyškov uvidí semifinále druhé ligy. Hokejisté i potřetí porazili Havířov

„Za mě perfektní kolektivní výkon podpořený gólmanem vzadu. Na všech bylo vidět, že všichni strašně moc chceme rozhodnout už teď doma. Do třetí dvacetiminutovky se šlo za stavu 1:1, ale řekli jsme si, že musíme hrát pořád stejně, já myslím, že bylo vidět, že soupeři trochu fyzicky dochází dech a že máme víc sil, potvrdilo se,“ radoval se po zápase domácí kouč.

Někteří fanoušci si možná vzpomněli na první vzájemný play-off zápas, v němž hosté dotáhli dokonce čtyřbrankový náskok Vyškova. I tentokrát se nevzdali, pochopitelně převzali iniciativu, ale stačilo to jen na snížení přesně šest minut před koncem na 4:2. A tak poslední vteřiny už probíhaly za velkého potlesku domácích fandů a následně postupových oslav celého týmu.

„Když to bylo čtyři jedna, vzpomněl jsem si na první zápas, kdy to Havířov dotáhl, za takového stavu to ze soupeře úplně spadne, ale zvládli jsme to výborně. Znovu před klukama smekám. Teď budou mít zasloužené tři dny volna, pak se začneme připravovat na nového protivníka,“ dodal Konečný.

Hostující střídačka si mírně stěžovala na rozhodčí, ale porážku havířovský tábor přijal vestoje.

„Nikdy jsem se k nim nevyjadřoval, ale ty chyby jsou v každém zápase a na jednu stranu něco písknou, pak nám to nepísknou. I to mohl být jeden z důvodů, ale určitě bych neřekl, že to rozhodlo. Byl to vyrovnaný zápas, kdy se to lámalo ve druhé třetině. Bohužel jsme byli půl třetiny na trestné lavici a bralo nám to síly. Zvolili jsme si nějakou taktiku, protože jsme věděli, že hrajeme se soupeřem, který dobře bruslí a má na tom malém hřišti rychlé přechody. Nechtěli jsme to hned otevřít, a to si myslím, že jsme drželi. Bohužel ve druhé části, kdy jsme chtěli na naši hru navázat a dostat trošičku toho vyškovského hokeje do našeho stylu, to znamená rychle vystupovat z pásma a něčím je překvapit, to nám tam chybělo,“ mj. v hodnocení zápasu řekl trenér Jiří Raszka.

Po vítězství Znojma nad Valašským Meziříčím 5:0 a v sérii 3:0 dodala moravská skupina II. ligy již oba semifinalisty. Kdo bude jejich soupeřem v „prolínacích“ bojích je stále otevřená záležitost. V západní skupině vedou Letňany (vítěz základní části) nad Vrchlabím a Příbram nad Chomutovem 2:1. Zítra se hrají čtvrté zápasy ve Vrchlabí a v Příbrami. I semifinále se bude hrát na tři vítězná utkání a série začnou v neděli 2. dubna.