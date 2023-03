Vyškov – Dílčí cíl splněn, Hodonín udolán, účast ve čtvrtfinále druholigového play-off je na světě. Před vyškovskými hokejisty je teď jiná výzva, a ne ledajaká. Jde o to přehrát v sérii profesionály z Havířova.

DAVID MACH

Mimochodem klub, v jehož historii najdete na přelomu tisíciletí čtyři extraligové sezony a který loni sestoupil z první ligy do druhé a chce co nejdříve zpět. „Je před námi těžká překážka, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Jsme odhodlaní jít dál, budeme dobře připraveni,“ prohlásil vyškovský trenér Michal Konečný.

Sílu aktuální protivníka vidí hlavně v defenzivní činnosti. „Takový trochu třinecký hokej. Hrají poctivě odzadu, možná na druhou ligu až nechutně poctivě,“ zavtipkoval. Důkazem je, že Havířovští dostali v základní části hned po Znojmu druhý nejmenší počet gólů. Na druhou stranu Vyškov zaznamenal opět po Znojmu největší počet přesných zásahů.

II. liga

1. zápas čtvrtfinále

Hokej Vyškov – AZ Havířov

Středa 22. března, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Další program: Havířov – Vyškov, pátek 24.3. (18.00), Vyškov – Havířov, neděle 26. 3. (18.00). Havířov – Vyškov, případný 4. zápas, úterý 28. 3. (18.00), Vyškov – Havířov, případný 5. zápas, čtvrtek 30. 3. (18.00).

Vzájemná utkání v základní části: Havířov – Vyškov 2:4 a 4:1, Vyškov – Havířov 2:3 pp a 8:2.

A co vzájemné zápasy? Každý z nich měl odlišný příběh. Týmy se potkaly už v úplně prvním kole a tehdy naprostý nováček zaskočil Havířovské na jejich ledě, zvítězil 2:4. Poraženým se povedla listopadová odveta ve Vyškově, i když „jen“ v prodloužení 2:3. V předvánočním čase Havířov nadělil sokovi v domácím prostředí čtyři góly ve třetí třetině a vyhrál 4:1.

To ale netušil, kolik „dárků“ obdrží v únoru na ledě soupeře. Domácí ho rozstříleli 8:2 hlavně díky málo vídaným čtyřem trefám v rozmezí minuty a půl. „To byl vydařený zápas, ale play-off série se vydá jiným směrem. Jako profesionálové budou takticky dokonale připravení, rozhodne naše herní disciplína a to, jak se připravíme my. Ale máme slušné šance postoupit,“ uvedl Adam Popelka, tehdejší autor hattricku.

Co se týká individualit a jejich statistik, v tomto ohledu mají výraznější osobnosti Vyškovští. Tomáš Komínek je v kanadském bodování celé druhé ligy třináctý, v redukovaném pořadí mužstev spadající do původní východní skupiny je druhý, byť se v osmifinále výrazně neprosadil. Z Havířovských se dlouhodobě dařilo nejvíce Petrovi Antoníčkovi, pozor by si ale Vyškovští měli dát na Jakuba Mrvu, který v sérii proti Havlíčkovu Brodu zaznamenal čtyři góly.

Můžeme ještě dodat, že jde o souboj po základní části druhého týmu se čtvrtým s desetibodovým rozdílem. Kdo je tedy favorit? „Vzhledem k časovým možnostem a obecně nastavení asi Havířovští, ale my si věříme, na něčem jsme zapracovali a něco před čtvrtfinále ještě vyladili,“ uzavřel Konečný.

Sílu hostujícího týmu jeho svěřenci v play-off poprvé otestují ve středu od 18.00 hodin.