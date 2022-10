Vyškov zavítal v sobotu na led Valašského Meziříčí a chtěl pokračovat v hokejové krasojízdě úvodem druholigové sezony. První tři položky vyškovského programu východní skupiny zvládl bez „ztráty kytičky“ a neškobrtl ani počtvrté. V průběžné tabulce byl třetí, navíc s jedním zápasem k dobru oproti vedoucí dvojici Znojmo, Kopřivnice. Naopak domácí „ValMez“ zvítězil jen v Hodoníně a krčil se na osmém místě jedenáctičlenné tabulky.

Už před odjezdem na Valašsko trenér Michal Konečný naznačil, co bude pro jeho tým důležité.

„Meziříčí hraje dobře a umí využít výhodu znalosti své menší hrací plochy. My ale máme taky menší plac, takže tohle by nám vadit nemělo. Musíme opět dobře začít, hrát bruslařský hokej, tak, jak se nám to zatím daří,“ zmínil.

II. liga

5. kolo:

HC Bobři Valašské Meziříčí

– Hokej Vyškov 2:6

Třetiny: 1:0, 1:4, 0:2. Branky (nahrávky): 14. Ďurkáč (Finsterle, Andris), 36. Křivohlávek (Ďurkáč, Finsterle) – 27. Komínek (Sebera), 30. Vašíček (Luža, Dobiáš), 31. Čejka (Studený), 34. Vašíček (Dobiáš), 43. Weintritt (Janeček, Žižka), 55. Komínek (Studený, Vosátko). Rozhodčí: Vaněk – Bubela, Bezděk. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváků: 253.

Vyškov: Kořének (Lambert) – Hefka, Hohl, Mikulík, Blaha, Vosátko, Studený, Žižka – Kořenek, Sebera, Weintritt, Čejka, Janeček, Tomajko, Čuřík, Vašíček, Romančík, Dobiáš, Komínek, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 5 5 0 0 0 31:6 15

2. Vyškov 4 4 0 0 0 24:4 12

3. Kopřivnice 5 4 0 0 1 25:21 12

4. Havl. Brod 5 3 0 0 2 20:19 9

5. Žďár n. S. 5 3 0 0 2 14:19 9

6. Havířov 5 2 0 0 3 12:14 6

7. Opava 5 1 1 0 3 13:20 5

8. Valaš. Meziříčí 4 1 0 1 2 9:14 4

9. Nový Jičín 4 0 1 0 3 6:13 2

10. Hodonín 4 0 0 1 3 7:17 1

11. Velké Meziříčí 4 0 0 0 4 4:18 0

A to se také povedlo. Co se ale v úvodní dvacetiminutovce nedařilo, to bylo zakončení. Jako by hráčům zvlhl střelecký prach, když nasbírali do první sirény patnáct střel a několik velkých šancí, ale na jejich gólovém kontě stále svítila nula. To neplatilo o domácích, kteří ve čtrnácté minutě šli do vedení.

V kabině vyškovský lodivod nabádal hráče k trpělivosti.

„Nehráli jsme špatně, naopak odehráli jsme jednu z nejlepších třetin. Měli jsme tlak, ale je držel skvělý gólman. Věřil jsem, že se to zlomí, bylo potřeba, aby kluci nepolevili. Bylo to o našem prvním gólu,“ uvedl.

A stalo se. Druhá část hry patřila Vyškovským. V rozmezí sedmadvacáté a čtyřiatřicáté minuty se postupně trefili Komínek, Vašíček, Čejka a znovu Vašíček. Domácí byli v té době zralí na to, aby hodili na led pomyslný ručník, ale místo toho se dostali zpět na dvoubrankové manko.

Blíž už se ale nepřiblížili. Zkraje třetí třetiny zvýšil Weintritt a pět minut před koncem uzavřel na 2:6 svým druhým zásahem podvečera Komínek. „Spokojenost, zase jsme předvedli kolektivní výkon podpořený brankářem. Co mi vadí, je náš počet vyloučených. Bylo jich z naší strany moc, spousta zbytečných faulů. K výkonu rozhodčích se nikdy nevyjadřuji, ale my prostě takhle faulovat nemůžeme. Příště by nás to mohlo stát body,“ dodal Konečný.

V příštím kole vyjede za soupeřem a čeká je těžká práce. Ve středu zamíří na stadion taktéž suverénního Znojma. Hrát se tam bude od 18.00 hodin. Doma se Konečného svěřenci opět představí v sobotu, kdy se od 17.00 střetnou s Novým Jičínem.