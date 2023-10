Roli největšího favorita nového ročníku východní skupiny druhé ligy potvrzují hokejisté Havířova od jeho začátku a potvrdili ji i v zápase s Vyškovem. Lídr tabulky porazil druhého v pořadí 7:3. Výsledek ale ne zrovna přesně odpovídá dění na ledě.

V Havířově se v sobotním utkání II. ligy hokeje střetly dva vedoucí týmy tabulky: Havířov s Vyškovem. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Nebylo to tak jednoznačné utkání, jak by mohl napovídat rozdíl čtyř gólů. Jsem zklamaný, protože si myslím, že jsme hráli fakt dobrý hokej, bohužel jsme zápas ztratili naší nedisciplinovaností, nebo přesněji nedisciplinovaností některých jedinců, “posteskl si po utkání trenér Vyškovanů Michal Konečný.

II. liga - východ:

HC AZ Havířov

– Hokej Vyškov 7:3

Třetiny: 2:1, 4:2, 1:0. Branky (nahrávky): 9. Haas (Tvrdý, Bednář), 15. Pavlík (Kunc, Haas), 22. Ćmiel, 37. Kunc (Franek, Spratek), 38. Franek (J. Křivohlávek, Klimša), 38. Bednář (Pawliczek), 50. Klimša (Kunc, Franek) – 10. Komínek (D. Hohl, Lehečka), 26. Janeček (Sebera, Štefka), 26. Štefka (Lekeš). Rozhodčí: Šico – Gančarčík, Jurčík. Vyloučení: 7:8. Využití: 3:1. Oslabení: 1:0. Diváků: 1288.

Vyškov: Synek (38. Šarman) – Žižka, Hefka, D. Hohl, Mikulík, Studený, Dluhoš – Popelka, Štefka, Komínek – Sebera, Lekeš, Tomajko – Janeček, D. Vašíček, Kořenek – Lehečka, Krejčiřík. Trenér: Michal Konečný.

Měl tím na mysli zejména pasáže s řadou vyloučených ve druhé třetině, kdy se tzv. lámal chleba, a kdy se domácím dařilo využívat přesilovky.

V první třetině se hrála vyrovnaná partie se šancemi na obou stranách. V jejich proměňování byli o gól úspěšnější domácí. Ti na začátku druhé části odskočili na dvougólové vedení, ale dobře hrající hosté dokázali srovnat. Jenže potom přisly okamžiky, které Konečného rozzlobily.

„Druhou třetinu jsme rozehráli výborně. Měli jsme mnoho šancí, oni jen vyhazovali puky, bránili a dopředu neměli vůbec nic. Jenže pak jsme dostali čtyřminutový trest, do toho dvouminutový a oni využili pět na tři a pak i pět na čtyři a najednou máte ze 3:3 3:5. Oni mají hodně zkušený mančaft, aby takovou nabídku, ty přesilovky využil. Pak jsme ještě dostali gól do šatny a potom to už bylo hodně těžké," popsal kritickou část zápasu.

Výhodu přesilovky pět na tři dostali na začátku třetí třetiny i hosté, ale úspěšní nebyli. Těžko však říct, že by i případný gól nebo dva dokázaly změnit dějiny zápasu. Domácí tak deset minut před koncem přidali zase v přesilovce poměrně šťastný sedmý gól a závěr si zkušeně pohlídali.

„Prostě jsme to nezvládli, po tom, co jsme se do zápasu vrátili na tři tři. Ale kluky jsem pochválil. Vím, že výsledek vypadá tak, jak vypadá, ale já si troufnu říct, že tu druhou třetinu jsme byli daleko lepší. Měli jsme víc šancí a oni opravdu jen vyhazovali puky, tlačili jsme je. Kluci to odmakali, bohužel tentokrát se k nám to štěstíčko ve druhé třetině obrátilo zády. Samozřejmě s výhradami k těm zbytečným vyloučením, což si probereme," zdůraznil vyškovský lodivod.

Další zápas sehraje Vyškov doma s Technikou Brno ve středu 25. října od 18.00 hodin.