Netradiční průběh má v závěru společná krajská hokejová liga jižní Moravy a Zlínska. Vkládá zápasy i doprostřed týdne. Dvacáté kolo je navíc je rozloženo do dvou dnů. Bude se hrát ve středu a ve čtvrtek, jeden zápas je dokonce odložený.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Nečas

Hokejisté Sokola Březina, kteří mají své domácí prostředí na zimním stadionu ve Vyškově, nastoupí k utkání 20. kola ve čtvrtek a budou chtít přerušit špatný start do nového roku. V něm oba zápasy prohráli, doma se Spartakem Uherský Brod 3:4 a v Břeclavi 3:5. Na svém ledě přivítají Uherské Hradiště, které stejně jako Uherskobrodští a Břeclavští patří do skupiny týmů bojujících o poslední příčky postupu do play-off.