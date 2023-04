Premiérová sezona Vyškova ve druhé hokejové lize skončila v Letňanech. V pátém semifinálovém utkání play-off svěřenci trenéra Michala Konečného podlehli tamnímu HC Letci 1:4 a celou sérii prohráli 2:3 na zápasy.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Vyškované jako obvykle výborně začali. Už ve druhé minutě vedli 1:0. V čase 1:32 byl autorem branky Vlastimil Hefka, který si najel z pravé strany a trefil se přesně. Jenže Letci ještě v první třetině skóre srovnali a třemi góly ve druhém dějství, stejně jako v pátek ve Vyškově, rozhodli o osudu utkání. Pak už bezpečný náskok jen hlídali.

„Výborný začátek, ale pak zase, stejně jako minul,e přišla trochu naše nedisciplinovanost, oni si pomohli přesilovkami a to rozhodlo. Odedřeli jsme to do konce, ale nestačilo to,“ zdůvodnil porážku Konečný.

II. liga - semifinále:

HC Letci Letňany

– Hokej Vyškov 4:1

Třetiny: 1:1, 3:0, 0:0. Branky (nahrávky): 16. Kastner (Turek, Havelka), 30. Wojnar (Arnošt), 33. Kropáček (Arnošt, Hozák), 37. Hozák (Arnošt) – 2. Hefka (Sebera, Vašíček). Rozhodčí: Wagner, Šperl – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Střely na branku: 29:28. Diváků: 382. Konečný stav série: 3:2.

Letňany: Brázdil – Chalupa, havelka, Kynčl, Němeček, Guryevsky, Lytvynov, Fiala – Vacín, Kellerstein, Wojnar, Kropáček, Arnošt, Kastner, Pejchal, Labuzík, Hrala, Uhlík, Hozák, Turek, Čížek. Trenér: Jaroslav Nedvěd.

Vyškov: Kořének (od 37. Šarman) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Snášel, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Popelka, Dobiáš, Weintritt, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

„Kdyby mi někdo v létě řekl, že vyhrajeme základní část v konkurenci Chomutova, Ústí nebo Tábora a že v play-off půjdeme až do finále, nazval bych ho bláznem,“ radovala se z postupu velká opora v domácí brance Jaroslav Brázdil.

Po vysoko prohrané druhé třetině tak hostům zbývalo na obrat vývoje zápasu dvacet minut a potřebovali k tomu minimálně tři góly.

„Stáhli jsme to na tři lajny, dostali jsme se k šancím, lítalo to kolem tyček, ale k nějaké naději už nás nepustili. Letňany dokázaly svoji kvalitu a taky suverenitu ze základní části jejich západní skupiny, v níž naprosto vládli. Nakonec se jejich kvalita projevila a my už s užším kádrem jsme nedokázali držet krok,“ zmínil kouč Konečný.

Vyškovským hokejistům tak skončila bezesporu úspěšná premiérová sezona. Semifinálovou účastí a vzhledem k postavení poražených semifinalistů v základní části také neoficiálním třetím místem celkově.

„Sérii rozhodly přesilovky, alfa omega celého vývoje. Každopádně našim klukům je třeba poděkovat. Znovu hloubce před nimi všemi smekám. Samozřejmě nás to vypadnutí mrzí, cítil jsem před zápasem z kluků to odhodlání, ale zlomilo se to asi už ve čtvrtém zápase doma, tam byla chyba a měli jsme rozhodnout. Já myslím, že jsme dosáhli maximum,“ uzavřel kouč vyškovskou druholigovou premiéru.

Finále mezi týmy Znojma a Letňan, které vyhrály svoje základní konference, odstartuje ve středu a ve čtvrtek na jihu Moravy, příští neděli a pondělí se naopak přesune do Prahy. Série se tentokrát hraje na čtyři vítězná utkání s výhodou rozhodnutí na jihu Moravy. Na šampiona čeká profesionální soutěž.

„Vyškov měl mladý, dravý tým jako my, ale jsem přesvědčený, že s výjimkou prvního zápasu jsme soupeře přehráli. Ani dnes po tom prvním inkasovaném gólu jsem ani chvíli nepochyboval, že to zvládneme. Tyhle speciální zápasy všichni rádi hrajeme. Já měl to štěstí, že jsem si je na vítězné straně užil už před rokem, a teď v tom díky bohu pokračujeme,“ užíval si Brázdil postupové euforie.