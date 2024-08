Na ledě jsou svěřenci trenéra Michala Konečného už od konce dubna, tedy zhruba měsíc po skončení minulého ročníku třetí nejvyšší soutěže. Dosud to ale bylo takové uvolněnější, dobrovolné. Od pondělka jedou podle klasického plánu letní přípravy.

„Zatím to bylo spíš udržovací, abychom byli v kontaktu s ledem. (úsměv) Hrávali jsme takové srandamače. Naostro jsme začali minulý týden. Byly to tři dny suché přípravy, čtvrtek pátek takový »lehký« led na rozježdění a od pondělka už máme klasické tréninky na ledě. Samozřejmě teď ještě hodně zaměřené na fyzickou kondici. Tak by to mělo probíhat celý srpen, ale postupně do toto budeme přidávat víc herních prvků. A samozřejmě tam budou ty zápasy,“ stručně trenér shrnul nadcházející program.

Hokej Vyškov

Přípravné zápasy (úterý a čtvrtek):

13. 8. / 18.00 Technika Brno – Vyškov

15. 8. / 18.00 Znojmo – Vyškov

20. 8. / 18.00 Vyškov – Znojmo

22. 8. / 18.00 Vyškov Technika Brno

27. 8. Velké Meziříčí – Vyškov

29. 8. Vyškov – Opava

3. 9. Vyškov – Velké Meziříčí

5. 9. Vyškov – Hodonín

12. 9. Vyškov – Šumperk

(neuvedené začátky se upřesňují)

Pro svůj tým samozřejmě hledá posily a náhrady za odcházející hráče. Nejvíce změn bude v obraně, kterou opustila i největší opora Tomáš Žižka, v podstatě šéf defenzívy a celého týmu. Legendární obránce s téměř tisícovkou startů v extralize i zkušenostmi z NHL (Los Angeles Kings), nebo někdejší velmi silné ruské Superligy (Spartak Moskva) se rozhodl definitivně zanechat závodní činnosti a bude se zpočátku věnovat hokejovému potěru.

„Tomáš nám ve Vyškově pomohl opět nastartovat hokej. Chci mu za to za celý klub i fanoušky poděkovat. Dvě semifinále po sobě jsou jasným důkazem toho, co tady dokázal,“ zdůraznil manažer klubu Robert Hamrla.

Nahradit takovou osobnost samozřejmě nebude jednoduché, přičemž Konečný počítá mezi »ztráty« i odchody beků Jana Dluhoše a Adama Studeného.

„Zatím přišel Martin Dufek a na zkoušce je tady několik mladých kluků. My teď musíme hlavně pracovat na obraně odkud odešli pro nás tři klíčoví hráči. To by asi v soutěži bylo cítit, takže tohle je nyní priorita. Samozřejmě odešli i útočníci, ale tady se nám podařilo získat vyškovského odchovance Matěje Zabloudila. To by měla být docela velká posila a věřím, že nahradí ty, co odešli. Kádr je samozřejmě stále otevřený a zužovat ho budeme postupně tak, aby určitou tvář mužstvo mělo do prvního týdne v září a pak už ji jenom budeme dolaďovat,“ upřesnil vyškovský lodivod, který sám v klubu prodloužil smlouvu o rok.

V plánu má Vyškov devět přípravných zápasů, které bude hrávat v úterý a ve čtvrtky. První mistrovské utkání pak sehraje ve středu 18. září na domácím ledě s Bobry z Valašského Meziříčí.

O cílech zkušený kouč v tomto období moc hovořit nechtěl, nicméně naznačil, že očekává velkou vyrovnanost na vysoké úrovni.

„To semifinále se bude těžko překonávat. Myslím, že za daných podmínek jsme uhráli víc než maximum. Teď bude důležité, jak se podaří mužstvo obměnit a jak to bude fungovat. Soutěž bude určitě nabitá, třeba do Žďáru přišel Koukal, ale posily mají všichni. Takže to vůbec nebude jednoduché a neodvažuju se ani tipovat, kdo v ní bude vévodit a jak bude probíhat. To víte, že si přeju, abychom hráli hodně vysoko,“ sdělil Konečný.