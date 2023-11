Se dvěma exmistry světa nastoupí hokejisté Žďáru nad Sázavou dnes večer proti Vyškovu ve 13. kole východní skupiny II. ligy. Podle sdělení klubu je to zatím jen pro toto utkání a podnětem byla i charita. Dá se čekat, že bude plný dům a z výtěžku chce klub podpořit Azylový dům Ječmínek.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Za domácí Plameny nastoupí tři jejich odchovanci. Jedenačtyřicetiletý Petr Koukal je trojnásobným mistrem české extraligy a největším úspěchem jeho kariéry je zlato z mistrovství světa 2010. Již dvě sezony hraje za Kolín, odkud má do Žďáru vyřízené střídavé starty. Stejnou bilancí, tedy třemi tituly mistra republiky a jedním světovým, se může pochlubit Petr Vampola. Aktuálně je bez angažmá. Třetím do „mariáše“ je Tomáš Kaut, v současné době hráč pardubického béčka. V nejvyšší soutěži má odehráno 209 zápasů, v první lize dokonce 501!

II. liga – východ:

SKLH Žďár nad Sázavou

– Hokej Vyškov

13. kolo, středa 8. listopadu, 8.00 hodin.

Tabulka:

3. Žďár n. S. 12 7 0 2 3 46:39 23

4. Vyškov 12 7 0 0 5 48:44 21

Vzájemné utkání v první čtvrtině: Vyškov - Žďár n. S. 5:2 (3:0, 1:2, 1:0), branky: Komínek 2, Štefka, Lehečka, Tomajko - Dušek, Kukla

Před sezonou už tak dost posílený Žďár hraje výborně a po vítězství v minulém kole 5:0 nad Šumperkem se vyšplhal se už na třetí příčku tabulky. Z nadcházející akce i výborných výkonů lze soudit, že mužstvo je v pohodě, což se rozhodně nedá říct o Vyškovanech. V posledních čtyřech kolech získali jen tři body za vítězství nad Technikou Brno.

„Je to nepříjemné a už i jakási černá série. Trápíme se. Ale prostě si tím musíme projít a věřit, že se to zase obrátí na tu kladnou stranu. Ždár by byl nepříjemným soupeřem i normálně, teď do sestavy přibyla velká jména a bude tam velká sláva. Pro nás se v podstatě ale nic nemění, všechno máme ve svých ruhou a musíme se dobře připravit,“ komentoval posílení Planemů trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Podle vyjádření místopředsedy klubu z Vysočiny a asistenta trenéra A-týmu Vojtěcha Šíra by hvězdné trio mělo vytvořit jednu samostatnou lajnu tak, aby hráči ze stabilního týmu mohli hrát se spoluhráči, na které jsou zvyklí.