Průběžné skóre jako na houpačce, ale hlavně výborný hokej přinesl zápas 27. kola východní skupiny II. ligy Draci Šumperk vs. Hokej Vyškov. Domácí šli do vedení, pak hosté otočili, aby zase dvakrát byli o branku vpředu Draci. Koncovka ale patřila druhému týmu tabulky, který si do Vyškova odvezl dva body za prodlouženou výhru 5:4.

Hokej II. liga - sk. východ: Draci Šumperk - Hokej Vyškov. | Foto: dracisumperk.cz/Věra Václavková

„Jsou to velmi cenné body. Zase se potvrdilo, že ve druhé lize není lehkých soupeřů a navíc Šumperk, jako loni prvoligový mančaft prokázal stále stoupající formu. Zcela určitě byl nejlépe bruslícím mužstvem, které jsme v této sezoně potkali,“ cenil si bodového importu kouč hostů Michal Konečný.

Draci se sedmé minutě dostali do vedení a evidentně chtěli převzít i režii zápasu. V určitých pasážích se jim to i dařilo, ale Vyškov už není jen týmem „splašených“ mladíčků. Na domácí gól hosté velmi rychle reagovali vyrovnáním Davida Lekeše a v páté minutě druhé třetiny je Michal Janeček přivedl do vedení.

II. liga – východ:

Hokej Draci Šumperk

– Hokej Vyškov 4:5

po prodloužení

Třetiny: 1:1, 3:2, 0:1 – 0:1. Branky (nahrávky): 7. Jaroš (Müller), 25. P. Kubíček (TS), 31. Jaroš (Tomeš, Vachutka), 40. Rutar (J. Horký, P. Kubíček) – 10. Lekeš (Popelka, Studený), 25. Janeček (Studený), 39. Komínek (Lehečka, Mikulík), 54. Lekeš (Dluhoš, Tomajko), 64. Sebera (Žižka). Rozhodčí: Čuňočka – Bubela, Viskot. Vyloučení: 8:3. Využití: 1:2. Diváků: 1001. Střely na branku: 32:38.

Šumperk: Irgl (Ryšavý) – Minařík, Drtil, Jarmara, Rutar, P. Hohl, P. Kubíček – Jaroš, Müller, Vachutka – J. Horký, Šišolák, Scheuter – Antoníček, Nilsson, Danielčák – Tomeš, Polách, Skopal. Trenér: Tomáš Sedlák.

Vyškov: Šarman (Malota) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, D. Hohl, Žižka – Lehečka, Kořenek, Janeček – Tomajko, Lekeš, Vašíček – Popelka, Krejčiřík, D. Štefka – Komínek, J. Štefka, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

K vyrovnaní Šumperku pak pomohlo podrážení Dominika Hohla, které rozhodčí „odměnili“ trestným střílením. Drak Petr Kubíček nic nevymýšlel a tvrdou ránou prostřelil Dominika Šarmana, kterému při povinnostech obvyklého kolegy Synka v mateřském klubu tentokrát kryl záda osmnáctiletý mladíček rovněž ze Zlína Matyáš Malota.

A pak se stav zase otočil na domácí stranu a Vyškov dvakrát srovnal. Ve sportovně vyhrocené bitvě tak nakonec došlo na prodloužení. V jeho úvodu Konečný opět vytasil svůj mastrštyk s odvoláním brankáře a nasazením čtvrtého hráče do pole. Byla z toho velká šance, ale Jan Dluhoš nestihl tečovat střelu do poloviny prázdné branky. K bonusovému bodu pak nakonec hostům pomohli sami Draci. Ve třetí minutě prodloužení dostal Petr Antoníček dvě minuty za nedovolené bránění + 2 za nesportovní chování. Bylo by smutné takovou nabídkou pohrdnout. Na sebe to vzal Matěj Sebera, který forhendem z pravého kruhu prostřelil domácího gólmana Irgla.

„Myslím si, že jsme dnes byli lepším týmem. Nebereme to tedy jako prohru, ale jako ztrátu dvou bodů. Bohužel, když to řeknu takto, tak nás rozhodčí nepustili do zápasu. Vždy, když jsme měli tlak, následovalo vyloučení. Samozřejmě fauly tam byly a nebylo jich zrovna málo, nicméně byly na obou stranách a ne jenom na té naší. Klukům dnes nemůžu absolutně nic vytknout. Neuvěřitelně dřeli celých 65 minut, takže klobouk dolů. Trošku mě mrzí naše zakončení. Kdybychom ho měli lepší, tak si myslím, že bychom zápas rozhodli dříve. Jsme teď trochu frustrovaní, protože celý týden se poctivě připravujeme na zápas, pak na ledě předvedeme perfektní výkon, ale veškerá snaha nakonec přijde vniveč,“ zhodnotil zápas domácí trenér Tomáš Sedlák.

Vyškované tak bodovali i ve druhém utkání v novém roce na ledě soupeře a na druhém místě tabulky navýšili svůj náskok před třetím Hodonínem už na osm bodů. Ven vyjedou i do třetice. Ve středu nastoupí v Havlíčkově Brodě, doma se představí až v sobotu 13. ledna, kdy do Vyškova přijede Valašské Meziříčí (15.00).

„Byl to výborný hokej na velkém kluzišti a před skvělou diváckou kulisou. I když jsme tentokrát měli méně šancí než obvykle, tak jsem samozřejmě spokojený. Rozhodnout jsme mohli už na začátku prodloužení v power-play. Sehráli jsme je dobře, ale gól jsme v jasné šanci nedali. Pokračujeme v dobrých výkonech a doufám, že na ně navážeme i v Brodě. Čeká nás tam sice další silný soupeř a slavného jména, ale už si můžeme věřit i na takové hokejové bašty,“ dodal kouč Vyškova.