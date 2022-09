Zápas prakticky rozhodla první třetina. Hosté sice šli rychle do vedení Vladimírem Oščádalem. Pak ale přišla vyškovská smršť a do první přestávky se šlo do šaten za stavu 4:1.

„První gól v naší síti nás probudil a ve zbytku první třetiny si myslím, že jsme dominovali. Měli jsme spoustu šancí, takže první třetina byla perfektní. Ve druhé přišlo to, co se stává za rozhodnutého stavu. Sebeuspokojení. Dali jsme na 5:1, ale pak si kluci začali spíš hrát a ne tvořit, tak, aby si hokeje užili. Pak už to byl zápas obě strany a musím říct, že nás i náš gólman Micka vyřešil několik spletitých situaci a mužstvo podržel,“ zhodnotil výkon trenér Michal Konečný.

Příprava:

Hokej Vyškov

– HHK Velké Meziříčí 6:2

Třetiny: 4:1, 1:1, 1:0. Branky: 5., 12., 27. a 59. Sebera, 13. Tomajko, 15. Komínek – 3. Oščádal, 31. Křenek. Rozhodčí: Karpíšek - Husák, Viskot. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:0. Oslabení: 2:0. Diváků: 70.

Vyškov: Micka (Šarman) – Studený, Vosátko, Hefka, Žižka, Mikulík, Hohl, Bláha – Komínek, Čuřík, Sebera, Čejka, Romančík, Janeček, Weintritt, Podešva, Kořenek, Vašíček, Krejčí, Tomajko. Trenér: Michal Konečný.

Příští zápas:

Hokej Vyškov

– HC Povážská Bystrica

Úterý 13. září, 17.00 hodin, ZS Vyškov

Ve vyrovnaném průběhu se pak týmy trefily do soupeřovy sítě už jen jedenkrát. Účet uzavřel svým čtvrtým gólem domácí útočník Matěj Sebera, který předchozí dvě sezony nastupoval za extraligový Zlín a prvoligový Přerov.

„Sestavu pomalu stabilizujeme. Kádr máme víceméně nachystaný, i když samozřejmě pořád jsou tam okénka. Máme nabídky z prvoligových klubů na hráče, kteří se jim nevejdou do kádrů. Ale my už s naším kádrem nechceme nějak moc hýbat. Na druhou stranu musí být kvalitní i široký, protože sezona je dlouhá a mohou samozřejmě přijít zranění a jiné absence,“ naznačil zkušený vyškovský lodivod.

Ten do programu přípravných zápasů zařadil další. V úterý se jeho svěřenci utkají doma s účastníkem slovenské I. ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, HC Povážská Bystrica. Začátek tentokrát bude už o hodinu dříve, tedy v 17.00 hodin.

„Měl by to být zatím náš nejtěžší soupeř, který nám ukáže, jak na tom aktuálně jsme. A tedy, co bude ještě třeba dopilovat. Chci pozvat fanoušky, protože by to měl být opravdu dobrý hokej. Přál bych si, aby na naše zápasy našli cestu pravidelně a třeba, aby si vytvořilo takové to zdravé fanouškovské jádro. Jakýsi neoficiální fanklub. A třeba i s budnem trubkou…,“ s úsměvem dodal Konečný.