Čtvrtý zápas, čtvrté vítězství. To je dosavadní bilance hokejistů Vyškova v přátelských utkáních v rámci letní přípravy. Po soupeřích z druhé ligy, tedy stejné soutěže, jako hrají oni, je nezastavil ani prvoligový Přerov. Ve Vyškově Zubři prohráli 1:3.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Pro nás to byl určitě velice kvalitní týden. I ve středu ten Chomutov. Silní soupeři, kluci se přesvědčili, že se dá hrát s každým a byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem,“ shrnul náročný „dvojzápas“ trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Od druhé minuty přežili domácí přesilovku při vyloučení Jana Holemého za krosček. Dokonce v ní při vlastním oslabení ujel Tomáš Komínek, ale Marka Stuchlíka v brance hostů nepřekonal. Pak si soupeři „vyměnili“ šance na obou stranách. Nejprve z přečíslení vychytal Patrika Tarnoczyho gólman Tobiáš Synek a z protiakce mířil Komínek do Stuchlíkova betonu. A pak už uhodilo. Dominick Vašíček přihrál od zadního mantinelu před bránu, kam si najel Jan Štefka a rychlou střelou z první překonal Stuchlíka. Zvýšit vyškovské vedení mohl Komínek, hosty ale zachránila tyčka. Naopak vyrovnat se snažil třetí útok Zubrů, v cestě jim ale stál jistý Synek.

Příprava:

Hokej Vyškov

– HC ZUBR Přerov 3:1

Třetiny: 1:0, 2:1, 0:0. Branky (nahrávky): 8. Štefka (Vašíček, Sebera), 30. Komínek (Dluhoš, Krejčiřík), 30. Popelka (Hefka) – 35. Indrák. Rozhodčí: Maršálek – Kleprlík, Otáhal. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 165. Střely na branku: 33:34.

Vyškov: Synek – Dluhoš, Hohl, Studený, Holemý, Hefka, Hamrla – Komínek, Lehečka, Kořenek – Vašíček, Štefka, Sebera – Krejčiřík, Popelka, Komínek – Tomajko, Janeček, Ramert. Trenér: Michal Konečný.

Další zápasy: Vyškov – Hodonín, úterý 5. 9. (18.00), Vyškov – Opava, čtvrtek 7. 9. (18.00), ZS Vyškov.

Ve Vyškově se hrál útočný hokej nahoru – dolů se šancemi obou týmů. V koncovce byli ale efektivnější domácí. Nejprve v přesilovce nabral rychlost na pravém křídle Komínek a bekhendovým blafákem překonal Stuchlíka. Deset sekund nato Vlastimil Hefka předal puk Adamu Popelkovi a bylo to 3:0.

„Věděli jsme, do čeho jdeme. Že nás čeká dobrý soupeř, jeho domácí prostředí a menší hřiště. Z naší strany tam ale byla spousta nedostatků. Domácí hráli s chutí a zaslouženě zvítězili. Mají několik zajímavých hráčů, kteří zápas rozhodli a převážili na jejich stranu. Z naší strany se to sice zlepšovalo, ale nestačilo to. Musíme se z utkání sakra poučit, abychom byli mnohem lepší než dnes,“ byl ke svému týmu kritický kouč Zubrů Robert Svoboda.

Co se v první třetině nepovedlo při vlastním oslabení Komínkovi, předvedl při vyškovské přesilovce hostující Daniel Indrák. Ve 35. minutě ujel domácím obráncům a bezpečně zavěsil. Rychlý, jednoduchý hokej, už ale s mírnou převahou hostů, pokračoval i v závěrečné třetině, ale góly už nepřinesl.

„Důležité bylo, že jsme ve druhé třetině odskočili na dva góly, ale co mě nejvíce potěšilo, tak ta třetí třetina. Do ní jsme šli s vedením 3:1 a opravdu jsme si dokázali, že umíme hrát i poctivě dozadu. V té obraně prostě nebylo moc chyb, a i když to opticky vypadalo, že nás Přerov zatlačil, tak si myslím, že jsme to dozadu odehráli velice dobře. A samozřejmě, že to bylo podpořené skvělým výkonem brankáře Synka,“ chválil domácí trenér.

I další zápasy jeho svěřenci odehrají doma, v úterý s Hodonínem a ve čtvrtek v Opavou.