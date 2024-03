Opět nejkratší možnou cestou, ale tentokrát už bez jakýchkoliv komplikací, postoupili hokejisté Vyškova do semifinále II. ligy. Ve třetím čtvrtfinálovém utkání porazili na svém ledě Havlíčkův Brod 4:1 a celou sérii vyhráli 3:0. K prvnímu semifinále pojedou ve středu do Chomutova.

Ilustrační. | Foto: bkhb.cz/Luboš Vácha

O výsledku třetího zápasu rozhodla prakticky první třetina, kterou domácí vyhráli 3:0. Přitom do vedení mohli jít hosté. Na pološanci Jakuba Lehečky odpověděli čistou šancí. V páté minutě se do samostatného úniku dostal ve vlastním oslabení Marek Tecl, ale Tobiáš Synek ho vychytal. Odpověď domácích byla rezolutní a zakrátko udeřilo na druhé straně. A to hned třikrát! Skóre otevřel v deváté minutě Matěj Zavřel, za necelé dvě minuty přidal druhý gól Michal Janeček a ve 13. minutě se potřetí trefil Adam Studený. To bylo při přesilovce při vyloučení hostujícího Filipa Pártla.

II. liga - čtvrtfinále:

Hokej Vyškov

– BK Havlíčkův Brod 4:1

Třetiny: 3:0, 1:1, 0:0). Branky (nahrávky): 9. Zavřel (Vašíček, Sebera), 10. M. Janeček (Tomajko, Lekeš), 13. Studený (Komínek, Žižka), 34. Studený (Žižka, Lehečka) – 39. Endál (Ja. Novák). Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Bartek, Bubela. Vyloučení: 5:9. Využítí: 2:1. Diváků: 290.

Konečný stav série: 3:0.

Vyškov: Synek (Šarman) – Studený, Hefka, Dluhoš, Mikulík, Zavřel, Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, M. Janeček – Tomajko, Lekeš, D. Štefka – J. Štefka, Popelka, Lehečka – Krejčiřík, Komínek, Sebera – Čechmánek. Trenér: Michal Konečný.

Havlíčkův Brod: Č. Novák (M. Nedvěd) – A. Dvořák, Ja. Novák, Benák, Vala, Kerber, D. Vacík, M. Krejčí – Košťál, Valášek, Tecl – Kopic, Pártl, Endál – P. Kuchta, Dymák, Voříšek – Havlát, Pavelec. Trenér: Aleš Kraučuk.

„Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou a já jsem rád, že to byl daleko zodpovědnější výkon, než v posledních dvou utkáních s Kopřivnicí. Od začátku jsme hráli velice koncentrovaně a nátlakově. Pak za stavu 4:0 je pochopitelné, že taková ta soustředěnost už trochu polevila. Ale hráli jsme pořád dobře. Hosté se ve třetí třetině sice snažili něco s výsledkem ještě udělat, ale my jsme jim toho moc nedovolili a k ničemu vážnému je nepustili,“ stručně a spokojeně zhodnotil zápas trenér Vyškovanů Michal Konečný.

K pojišťovacímu čtvrtému gólu Vyškovanům hosté pomohli sami. Na začátku 34. minuty usedli zároveň na trestnou lavici Marek Kopic za podrážení a Filip Pártl za nesportovní chování a přesilu pěti na tři využil po pětačtyřiceti vteřinách Adam Studený. U pravé tyče brankáře Čeňka Nováka zakončil pěknou kombinaci na jeden dotek s Tomášem Žižkou a Jakubem Lehečkou.

Jak řekl Konečný, Havlíčkův Brod zápas nezabalil. V závěru druhé části se dočkal i gólu. Ve 39. minutě využil přesilovku při vyloučení Dominicka Vašíčka Lukáš Endál.

V poslední části už se domácí víceméně soustředili na hlídání si náskoku. Přesto si vypracovali několik nadějných příležitostí, ale něco měli i hosté. Nejblíž k navýšení skóre byl v 53. minutě Tomáš Komínek. Toho při samostatném nájezdu zahákoval Jan Novák a rozhodčí nařídil trestné střílení. To ale vyškovský kanonýr neproměnil.

Konečného svěřenci se tak stejně jako loni probojovali mezi nejlepší čtyři týmy celé druhé ligy, přičemž semifinále už se hraje »křížem« se západní skupinou. O finále si to rozdají s týmem slavné minulosti Chomutovem, který zápasovou sérii s Letňany vyhrál také 3:0 (3:2, 5:3, 4:3).

„Do neděle budou mít kluci zasloužené volno, pak budeme mít tři lehčí tréninky a ve středu jedeme do Chomutova. Po dlouhé době nebudeme favority, a to je samozřejmě trochu jiná pozice. Oni jsou určitě velký aspirant na postup, mají vlastně profesionální mužstvo, takže to bude úplně jiný level. Já tam některé kluky znám, takže určitě budeme nachystaní dobře a celou tu sérii chceme udělat zajímavou,“ ujistil Konečný.

Do semifinále už postoupil na tři zápasy s Novým Jičínem i vítěz východní skupiny Havířov (8:5, 3:0, 10:1) a čeká na lepšího z dvojice Tábor – Příbram. Jihočeši vedou 2:1. V pátek se bude hrát čtvrtý zápas v Příbrami.