„Hráčům to říkáme a oni to samozřejmě vědí, že každý soupeř se dá porazit. I Znojmo. Nechci, aby to vyznělo jako fráze, že my nemáme co ztratit, i když je to tak. Určitě máme o co přijít. Hraje se o tři body a my chceme každý zápas vyhrát,“ zdůraznil trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Jeho tým byl jedním z mála těch, kterým se to podařit mohlo. Zejména v domácím utkání byl skoro až do koncovky nerozhodný stav 3:3.

II. liga - východ:

HC Orli Znojmo

– Hokej Vyškov

28. kolo, středa 11. ledna, 18.00 hodin, ZS Dvořákova ul.

Tabulka:

1. Znojmo 25 23 1 1 0 151:39 72

3. Vyškov 24 13 1 3 7 96:77 44

Předchozí vzájemné zápasy: Znojmo – Vyškov 7:0 (1:0, 3:0, 3:0), Vyškov – Znojmo 3:5 (0:2, 3:1, 0:2).

„V podstatě v obou zápasech s Orli to rozhodly přesilové hry. I u nich (0:7, pozn. red.) jsme první třetinu hráli velice dobře. Bohužel pak přijde nešťastný faul a čtyřminutová přesilovka, kdy dostanete dva góly. Z 0:1 je to naráz 0:3 a to už je pro pro Znojmo dostatečně uklidňují a dostalo se na koně. A doma jsme k bodům byli ještě blíž. Takže alfa a omega úspěchu se Znojmem je být disciplinovaní, nenechat se vylučovat. To bude klíčové i teď u nich,“ připoměl kouč nováčka II. ligy.

Ve Znojmě budou v sestavě chybět zraněný útočník Matěj Tomajko a brankář Michal Kořének, který chytá za českou akademickou reprezentaci na univerziádě v americkém Lake Placid.

„Neúčast Tomajka mě mrzí, měl formu, ale zranil se v zápase extraligy za Olomouc. Na druhou stranu by nám měl přijít pomoct Dominik Luža ze Zlína. V brance problém nevidím. Šarmy (Dominik Šarman, pozn. red.) podal ve Valašském Meziříčí výborný výkon. Půjde do brány a věřím že to zopakuje. Je to kluk, který má před sebou velkou perspektivu,“ potvrdil šéf vyškovské střídačky.

Za mnohem důležitější než tyhle vlastně vynucené změny označil výkon svého týmu.

„Po dvou výhrách venku jsme samozřejmě dobře naladění. Znojmo je pořád neskutečně kvalitní mužstvo, i když teď jim odešli dva klíčoví kluci. Dokázali to v Kopřivnici, která je podle mého názoru také nadstandardně silný tým. Po dvou třetinách tekli Orli 0:4, ale otočili to, což svědčí o neskutečné kvalitě. My tam samozřejmě musíme jet se zdravou sportovní pokorou. Něco připravené máme, ale nechci, abych teď klukům začal motat hlavu něčím jiným, než to, co hrajeme pořád. To znamená, že budeme chtít, aby tam byl velký pohyb a asi budeme muset daleko víc hrát do obrany. O vyloučeních už jsem mluvil,“ naznačil Konečný plány svého týmu pro utkání s hlavním favoritem celé II. ligy.