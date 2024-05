Spokojenost je oboustranná. I Konečný potvrdil, že ve vyškovské štaci bude pokračovat rád.

Hokej Vyškov

Zápasy letní přípravy:

13. 8. Technika Brno (venku)

22. 8. Technika Brno (doma)

27. 8. Velké Meziříčí (venku)

29. 8. Slezan Opava (doma)

3. 9. Velké Meziříčí (doma)

5. 9. SHKM Hodonín (doma)

12. 9. Šumperk (doma)

Časy budou aktuálně upřesněny.

„Práce ve Vyškově mě zatím naplňuje, nebo to radši řeknu lidověji, baví mě to tady. Pracuju tu s šikovnými mladými kluky. Za dva roky jsem tady nezažil někoho, kdo by nechtěl makat. Pro mě je pozitivní a dost rozhodující, že co se týká mužstva, tak tady mám volnou ruku. Nikdo mně nekecá do toho, kdo má hrát nebo nehrát, jak se má trénovat atd. A vždycky jsme poskládali mužstvo, které bylo tou správnou sportovní partou a někam do dotáhlo, i když se to vlastně nečekalo,“ ujistil kouč Vyškovanů.

V souladu s dlouhodobými záměry vystoupí Vyškov do své třetí druholigové sezony jen s mírně obměněným kádrem. Stabilně už nebude hrát kapitán Tomáš Žižka a jeho kolega z obrany Adam Studený podepsal v Prostějově. Z útočníků už vyškovské publikum nebude tleskat Matěji Kořenkovi, který odešel do Nového Jičína, Adam Popelka zamířil do Techniky Brno a Jan Štefka má svolení hledat si nové angažmá. Gólman Tobiáš Synek odešel do Znojma.

„S odchodem Honzy Štefky jsme počítali už dřív a co se tedy týká útočníků, tak v podstatě ta základní osa zůstane a jsem za to moc rád. Táhnout by to tedy měli Komínek a Lehečka, v obraně by roli Žižky a Studeného by měli převzít Dominik Hohl a Vlasta Hefka. Za Synka jsme do branky získali devatenáctiletého talentovaného Petra Žůrka, který chytal dorosteneckou ligu v Přerově. A fandy můžu uklidnit, že Tomáš Žižka nám slíbil, že pokud bychom ho potřebovali a časově by mu to vycházelo s pracovními povinnostmi, tak by nám pomohl. Takže doplňovat budeme mírně a řekl bych, že zase budeme chtít mladé dravé a bruslivé kluky. Na tom to máme dlouhodobě postavené a chceme v tom pokračovat,“ komentoval Konečný aktuální pohyb v kádru.

Po skončení II. ligy měl tým volno a nyní pokračuje »suchou« přípravou s jedním tréninkem na ledě. Program se ale zatím podřizuje pracovnímu a studijnímu vytížení hráčů. V průběhu června přibude trénink na ledě a oficiální letní příprava začne 29. července. Nový ročník II. ligy bude zahájen 18. září.