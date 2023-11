Upozornění trenéra vyškovských hokejistů Michala Konečného, že Šumperk není týmem pro poslední místo tabulky II. ligy, nebyla slovy do větru. Tým z dvanácté příčky si z Vyškova odvezl dva body po vítězství na samostatné nájezdy.

Ilustrační. | Foto: dracisumperk.cz

Vedení ještě loni prvoligového Šumperku se samozřejmě současná pozice áčka vůbec nezamlouvala, takže v poslední době sáhlo k posílení kádru i výměně trenéra. Ve Vyškově se to na hře projevilo výborně stanovenou taktikou. Většinu zápasu se hosté dobře bránili a když už dostali gól, dokázali okamžitě kontrovat.

„To si myslím, že dnes bylo klíčové. Dáme gól a hned dostaneme, v obou případech po našich brutálních chybách. A ten druhý dokonce v tom velice nepříjemném čase, jak se říká do šatny. A my zatím nejsme tým, který umí vyhrávat 1:0 nebo 2:1. Na výhru potřebujeme dát aspoň pět gólů a ty nám přány nebyly,“ konstatoval po utkání Konečný.

II. liga - východ:

HC Vyškov

– HC Draci Šumperk 2:3

po samostatných nájezdech

Třetiny: 0:0, 2:2, 0:0 – 0:1. Branky (nahrávky): 27. Vašíček (J. Štefka), 38. Kořenek (J. Štefka, D. Štefka) – 28. Antoníček (Nilsson, P. Hohl), 39. Danielčák (Skopal, P. Kubíček), rozhodující nájezd: J. Horký. Rozhodčí: Hranoš – Bubela, Bartoň. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváků: 243. Střely na branku: 48:27.

Vyškov: Synek – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, D. Hohl, Žižka – Lehečka, Kořenek, Vašíček – Janeček, Tomajko, Sebera – J. Štefka, Popelka, Krejčiřík – D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Na vedoucí branku Dominicka Vašíčka reagovali hosté Petrem Antoníčkem už po čtrnácti vteřinách. Na druhý Matěje Kořenka po necelé minutě a jeho autorem byl Jozef Danielčák. Do konce druhé třetiny zbývala minuta a devět vteřin. Jak ale naznačil trenér Vyškovanů, v průběhu zápasu měli domácí dost šancí, aby nastříleli minimálně těch jeho zmíněných pět gólů. Ve třetí třetině a prodloužení to byl, jak sportovně uznal i trenér hostů Michal Mikeska, doslova souboj Vyškov versus Denis Ingr. Tedy s brankářem hostů. Na jeho klec v utkání šlo osmačtyřicet střel a pustil jen dvě.

„Zase bych se opakoval, na jeden gól prostě potřebujeme moře šancí. Doma se nám na tom menším hřišti hraje hůř, chceme tvořit, ale soupeřům se u nás lépe brání. Zaparkujou před svou branku autobus, vyhazují puky a čekají na podařený brejk. My jezdíme do plných, ale víme o tom dopředu a musíme se proti tomu prostě naučit hrát. Šumperku to vyšlo, ve třetí třetině vystřelil na naši branku snad jen dvakrát. Co je nám platné, když z tribuny bylo slyšet, že to byl dobrý hokej…“ ulevil si vyškovský lodivod.

V poslední části už hosté hráli evidentně na udržení remízy. Vyškovští Šumperk uzavřeli v jeho obranném pásmu a ze všech pozic ostřelovali Irglovu bránu. Bez efektu a hostům se nakonec vytouženou plichtu ubránit podařilo. Konečný v nastavení a při hře tři na tři opět sáhl ke svému oblíbenému a odvážnému tahu a odvolal brankáře. V přesile odehráli domácí větší část pětiminutového nastavení a před brankovištěm Šumperku, do sítě se jim ale puk dostat nepodařilo. Konečnému nezbylo než „oprášit“ ověřenou pravdu, že nájezdy jsou v podstatě loterie. Druhý bod Šumperku vystřelil Jakub Horký a zase vychytal Irgl.

„Nechci říct, že dva body z Vyškova jsou neočekávané, ale nevozí se úplně jednoduše. Na to, že hrajeme na tři pětky, tak jsme bojovný mančaft, což jsme dneska i ukázali. Zlepšujeme obrannou část, nicméně ta útočná je pořád hodně slabá. Na ní musíme dál a dál pracovat a musíme ji hráčům dostat více do hlav. Za dva body jsme tedy velmi rádi, ale pořád je obrovský prostor ke zlepšení,“ napsal Mikeska v hodnocení pro klubové internetové stránky Draků.

Vyškované i přes bodovou ztrátu zůstali na třetí příčce tabulky, Šumperk přes zisk poslední. V dalším, 17. kole budou mít Konečného svěřenci opět výhodu domácího ledu, ve středu do Vyškova přijde Havlíčkův Brod, který je v tabulce šestý.