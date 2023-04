Kdo půjde ve vyrovnané sérii do zápasového vedení, vybojuje si pomyslný mečbol a bude moci rozhodnout o svém postupu už zítra? Přesně o to se ve čtvrtek hraje, je tu hokejová bitva Vyškova proti Letňanům s pořadovým číslem tři.

Ilustrační. | Foto: SHKM Baník Hodonín, Adam Krátký

DAVID MACH

Průběh semifinále druhé ligy mezi zmíněnými mužstvy zatím nabídl velmi vysoké a výjimečné tempo hry, férový přístup s celkem jen sedmi vyloučeními, drama vždy až do poslední vteřiny, a hlavně skvělou podívanou.

„Je to zatím nadstandardní hokej, o tom není pochyb. V takhle vyrovnané sérii rozhodují detaily a maličkosti víc než kdy jindy, důležité je i pověstné štěstí. Zatím je to opravdu velká série a určitě bude na stejné úrovni pokračovat i u nás,“ zmínil vyškovský trenér Michal Konečný.

II. liga - semifinále:

Hokej Vyškov

– HC Letci Letňany

3. zápas, čtvrtek 6. dubna, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Stav série: 1:1.

Oba předchozí duely se hrály na půdě Letňan, v neděli Vyškovští třikrát vedli o jeden gól a ten poslední náskok díky individuální lahůdce Vašíčka pět minut před koncem už Pražané nedokázali smazat.

Odveta se odvíjela průběžným stavem naopak, po bezbrankové první části v té druhé domácí odskočili na rozdíl dvou přesných zásahů, a i když Weintritt rychle vrátil Vyškov zpět do zápasu, přes značný tlak ve třetí třetině už hosté nevyrovnali.

„Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát i druhý zápas. Hokejově jsme na tom dost podobně, a tak potřebujete i trochu štěstí, a to měli v pondělí oni. Každopádně říkali jsme si s kluky, že se konečně hraje z obou stran hokej, nikde nic zákeřného, do těla se chodí jen tam, kde se má, to je pro hru moc dobře,“ podotkl autor jediné vyškovské trefy z druhého utkání.

Začíná se tedy jakoby od nuly. Nejen na ukazateli skóre, ale také co se vítězných zápasů týče. Přitom je jasné, že kdo bude ve čtvrtek úspěšnější, bude disponovat možností o den později už definitivně rozhodnout.

„O důležitosti tohoto zápasu nemusíme mluvit. My ale nic měnit nebudeme, víme, co hrají, víme, jaké jsou naše silné stránky a že na to při maximálním výkone všech máme. Může se do toho promítnout už i celková fyzická kondice, zápasů je hodně, ale v tom jsme doposud byli silní. Bude to o bruslení, o pohybu, o každém hráči i síle týmu,“ řekl kouč Vyškova.

Vzhledem k vyrovnanosti je reálně ve hře i loterie samostatných nájezdů.

„Trénujeme je po každém tréninku, zhruba vím, kdo by mohl jet, ale vždycky se ptám, kdo si věří a pak se spontánně rozhoduji. Já věřím, že i tohle bychom za podpory našich fanoušků zvládli,“ dodal.

Je to zlatý hřeb celé sezony, vyškovský domácí dvojzápas o druholigové finále.