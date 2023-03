Vrchol sezony. Dosavadní výsledky ztrácí svůj význam a jde o to načasovat nejlepší výkony na danou chvíli, zápas, sérii. To je play-off. Vyškovští hokejisté vyzvou v rámci premiérové druholigové sezony prvního soka vyřazovacích bojů.

Hokejisté druholigového Vyškova (bílé dresy) s Hodonínem v základní části dva zápasy vyhráli a dva prohráli. | Foto: SHKM Baník Hodonín, Adam Krátký

DAVID MACH

Až poslední kolo základní části určilo, že z trojice Nový Jičín, Opava a Hodonín bude Vyškov začínat doma proti posledně jmenovanému mužstvu. „Nevyzpytatelný tým, zkušení hráči, ale jsem přesvědčený, že když budeme hrát svoji hru, měli bychom to zvládnout,“ upozornil trenér Michal Konečný.

Historie vzájemných zápasů ročníku je zajímavá. Začala vlastně ještě dříve, když v přípravě Vyškov na hodonínský tým dvakrát nestačil. Sobotní hosté tahali za delší konec provazu i při úvodních dvou mistrovských utkáních, zvítězili venku 6:3 a doma po obratu ve druhé třetině 3:2.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

- SHKM Baník Hodonín

Čtvrtfinále východní skupiny, sobota 11. března v 17.00 hodin.

Další termíny: 13. 3. a 17. 3. v Hodoníně, 15. 3. a 19. 3. ve Vyškově.

Další dvojice: Znojmo – Nový Jičín, Kopřivnice – Valašské Meziříčí, Havířov – Havlíčkův Brod.

Až v novém kalendářním roce Vyškovští získali první dva body za domácí výhru 3:2 v prodloužení a psychicky těžit mohou hlavně z únorového střetu, v němž naprosto dominovali a nechybělo moc k dvoucifernému výsledku, zvítězili 9:4. „Dali jsme čtyři góly už v první třetině a bylo velmi rychle hotovo. To už bylo v době, kdy se nám začalo dařit v koncovce, padalo to tam a my se proti nim konečně střelecky prosadili,“ podotkl kouč.

Mimochodem zajímavý příběh v těchto okolnostem píše hlavně Michal Romančík, který začínal sezonu ve Vyškově, dokonce skóroval v prvním vzájemném utkání, ale brzy po něm přešel do Hodonína, kde se stal nejlepším hráčem celku v kanadského bodování. Nutno říci, že přesto ho s 28 body najdete až na konci první padesátky hráčů, mimochodem jen pět míst za ním je spoluhráč Martin Charvát. To vyškovské kanadské bodování má svoje výrazné lídry, v první řadě je to Tomáš Komínek, ten je s 58 body a 35 zásahy druhý v celé soutěži ve střelcích, nahrávačích i celkově.

Za zmínku také stojí, že Hodonín má druhý nejmenší počet vstřelených branek ze všech, ale zase také poměrně málo inkasovaných. Ze čtyřiceti zápasů základní části hrál hned čtrnáctkrát prodloužení, tedy více než každý třetí zápas a v osmi z nich včetně nájezdů uspěl.

Očekává se hlučná divácká kulisa. Hosté mají hned po Znojmě nejvyšší diváckou návštěvu domácích zápasů a mnozí si jistě nenechají úvod play-off ujít. „Nikdo nic nedá druhému zadarmo, bude se hrát od první do poslední minuty na doraz, bude to tvrdá bitva,“ uzavřel Konečný.

Hraje se na tři vítězná utkání z pěti, s výhodou domácího prostředí Vyškova pro případný pátý, rozhodující zápas.