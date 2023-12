Každá série musí jednou skončit. U té úspěšné to vždy bolí. Ve 23. kole II. ligy prohráli hokejisté Vyškova v Kopřivnici 3:4 a poprvé po deseti kolech vyšli ze soutěžního utkání bez bodového zisku.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Samozřejmě nás to mrzí, ale jednou to přijít muselo a pro nás možná i trochu zákonitě. My ty poslední zápasy táhneme v okleštěné sestavě, s úzkým kádrem. Náznaky únavy tam byly už dřív, ale tentokrát se na hráčích projevila zcela jasně,“ zdůraznil trenér Vyškovanů Michal Konečný hlavní důvod porážky.

Do branky podle plánu místo Tobiáše Synka postavil Dominika Šarmana, z pole mu pro nemoc vypadl další útočník Dominick Vašíček. Od začátku se hrála vyrovnaná partie. Na rychlý úvodní gól domácích dokázali hosté stejně rychle reagovat. V páté minutě otevřel skóre Dominik Suchý, po minutě a půl po individuální akci z pravé strany vyrovnal Matěj Tomajko. Pět minut před koncem první části si domácí vzali vedení zpět, ale tentokrát už bez vyškovské odpovědi, i když šance hostů po srovnání volaly. V přesilovce uskočil puk Vojtěchu Krejčiříkovi při doklepávání do poloviny prázdné branky. Podobně si rovněž v přesilovce vedl Jakub Lehečka.

II. liga - východ:

HC ISMM Kopřivnice

– Hokej Vyškov 4:3

Třetiny: 2:1, 1:0, 1:2. Branky (nahrávky): 5. Suchý (Raška, Petrek), 15. Suchý (O. Sluštík, Raška), 30. J. Mach (O. Sluštík), 42. Brodek (Pindel) – 6. Tomajko (Holemý), 56. Popelka (Krejčiřík), 58. Mikulík (Komínek, Lehečka). Rozhodčí: Hranoš – Gančarčík, Hladík. Vyloučení: 5:4. Využití 0:1. Diváků: 531.

Kopřivnice: Žurek – Marek, Petrek, Bartošák, Hrůzek, Zeman, Andrle, Kelnar – J. Mach, Velecký, Pargáč – Brodek, Pindel, Kubík – Suchý, O. Sluštík, Raška – Indrst, Spurný, Pastor. Trenér: Ladislav Majkus.

Vyškov: Šarman – Dluhoš, Studený, Holemý, Mikulík, Hohl, Hefka, Macháň, Žižka – J. Štefka, Krejčiřík, Lehečka – Tomajko, Lekeš, Sebera – Komínek, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Příští zápas: Vyškov – Žďár nad Sázavou, středa 20. 12. (18.00), ZS Vyškov.

Takže do šaten se šlo za dvoubrankového vedení domácích, protože se v polovině zápasu prosadil domácí Jakub Mach. To by normálně bylo ještě řešitelné. Bohužel hned v první minutě poslední části Krejčiřík nezachytil přihrávku v útočném pásmu a z rychlého brejku naservíroval Vojtěch Pindel gólovou dorážku Jiřímu Brodkovi. Třígólové manko už bylo na vyčerpaný vyškovský tým hodně, ale je sympatické, že zápas nezabalil a mnoho nechybělo, aby si hosté vynutili prodloužení.

„Smekám klobouk před klukama, jak koncovku dramatizovali. A v ní nám v tom power-play chyběla i ta troška štěstíčka, když Sebera trefil Žurka do lapačky. Ale celkově to z naší strany bylo, jak se říká, přes závit. Zápas sice byl vyrovnaný, ale nám chyběla taková ta hokejová šťáva. Hrajeme to nadoraz, třeba ve třetí třetině jsme hráli s dvěma obránci v útoku. To není to není výmluva, to je realita, a rozhodně se na to nevymlouvám. Předtím jsme to tak hráli a šlo to, ale teď se prostě potvrdilo, že se tak dlouhodobě hrát nedá. A my to táhneme už docela dlouho a vybrali jsme si tu daň za mimořádnou zátěž užšího kádru. Navíc Kopřivnice má opravdu kvalitní tým, hráli dobře, agresivně a dobře bruslili a vyhráli zaslouženě. Z porážky proto neděláme tragédii a jak jsem řekl, klukům jsem za tu bojovnost a koncovku poděkoval,“ vyhodnotil celý zápas vyškovský lodivod.

V tabulce si jeho tým na druhém místě udržel šestibodový odstup od Nového Jičína a Hodonína, ale Severomoravané mají dva zápasy k dobru a Jihomoravané jeden. Ve středu je na pořadu letošní poslední kolo II. ligy a Konečný konečně očekává nějaké návraty zraněných hráčů do sestavy. A jednoznačně potvrdil, že tým je odhodlaný se v utkání se Žďárem nad Sázavou rozloučit s rokem a fanoušky vítězstvím.