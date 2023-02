„Byli jsme sparingpartner, nic víc. Nedokážu si vysvětlit, proč jsme takhle zaostávali. Každopádně dnes nám Znojmo jasně vysvětlilo, proč je první,“ láteřil po utkání trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HC Orli Znojmo 0:6

Třetiny: 0:2, 0:2, 0:2. Branky: 10. a 57. Šťovíček, 19. Čermák, 35. Stránský, 36. Beránek, 41. Špaček. Rozhodčí: Šico - Bubela, Peluha. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 312.

Vyškov: Šarman (Synek) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko, Sebera, Komínek, Weintritt, Čuřík, Kořének, Dobiáš, Popelka, Snášel, Štefka. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 35 30 2 2 1 193:56 96

2. Kopřivnice 35 17 4 5 9 143:131 64

3. Vyškov 34 17 2 4 11 138:115 59

4. Havl.Brod 35 16 3 1 15 141:143 55

5. Havířov 34 15 2 4 13 119:110 53

6. Val.Meziříčí 34 13 4 2 15 107:127 49

7. Opava 35 10 7 4 14 111:127 48

8. Nový Jičín 34 12 4 0 18 114:117 44

9. Hodonín 34 8 7 6 13 94:106 44

10. Žďár n. S. 35 8 0 8 19 101:171 32

11. Vel.Meziříčí 35 7 2 1 25 82:140 26

Příští kolo: Vyškov – Valašské Meziříčí, sobota 18. 2. (15.00).

Přesné zásahy si hosté hezky pravidelně rozdělilki do jednotlivých třetin. Na konci úvodní desetiminutovky původně nenápadný přesun přes celé hřiště skončil ve vyškovském pásmu precizní souhrou a gólem Šťovíčka. Těsně před první sirénou si stejný útok přichystal další povedenou kombinaci, která vyústila v dokonalé využití situace dva na jednoho, trefil se Čermák.

Druhá třetina byl možná jediný úsek hry, kde mohli domácí ještě nepříznivý vývoj zvrátit. Připravili si i několik slušných šancí, jenže nulu na vlastním brankovém kontě nevymazali.

„Tam jsme měli několik tutovek, nerad říkám, co by kdyby, ale je fakt, že kdyby se povedlo snížit nebo vyrovnat, mohlo nás to nakopnout a posunout k jinému výkonu a výsledku. Takhle se to s námi táhlo dál a když jsme na konci třetiny dostali po hrubkách další dva góly, bylo hotovo,“ hodnotil vyškovský kouč.

V pětatřicáté minutě pálil v přesilovce Stránský a nešťastně před Šarmanem puk tečoval Studený, za minutu a půl lehkovážnost domácích a minelu Popelky při rozehrávce potrestal Beránek. V té chvíli by už žádná sázková kancelář kurz na bodový zisk Vyškova nevypsala a ačkoli domácí zamíchali sestavou, poslední zbytky naděje rozdupal pátý znojemský úspěch hned po posledním návratu z kabin. Dva Vyškovští si dávali ve středním pásmu přednost, pustili tak do brejku Špačka a ten trefil přesně.

Šestou ránu z milosti uštědřili svému hostiteli Znojemští tři minuty před koncem, Šťovíček nabral na ose hřiště rychlost a Kloz mu poslal nádhernou „žabičku“ mezi kruhy, upraveno na konečných 0:6.

„Přijeli snad bez sedmi stabilních borců, přistoupili jsme k tomu jako lajdáci, bez nasazení, bez bojovnosti. Předržovali jsem kotouče, nemělo to hloubku, měli jsme hodně zbytečné ztráty, takhle nemůžeme hrát, dneska by nás porazil každý. A je mi líto Šarmiho v bráně, nechali jsme ho v tom vykoupat,“ podotkl asistent kapitána, útočník Jakub Čuřík.

Vyškov zůstává průběžně třetí, pětibodová ztráta na druhou Kopřivnici se díky její porážce nezměnila, čtvrtý Havlíčkův Brod se přiblížil na rozdíl čtyř bodů.

„Ostatní výsledky potvrzují divočinu druhé ligy. My musíme koukat na sebe, mrzí mě náš přístup, nervali jsme se o body, jak bychom v naší situaci měli. U některých hráčů to bylo vyloženě zklamání, musíme si to interně vyříkat. Dostali jsme facku a snad nás to probere, máme doma Valachy a musíme to aspoň částečně odčinit,“ připomněl nejbližší duel Konečný. V sobotu do Vyškova přijede Valašské Meziříčí.