V dospělém hokeji vás můžeme ještě stále považovat za nováčka. Prozradíte vyškovským fandům trochu víc o svém osobním hokejovém příběhu?

Od malička jsem hrál hokej ve Zlíně, prošel jsem úplně všemi kategorii až do dorostu a juniorky a už tehdy jsem měl tu možnost občas absolvovat tréninky se zlínským A týmem. Super doplněk, měl jsem z toho velkou radost. Jinak pocházím ze Želechovic nad Dřevnicí, to je obec hned vedle Zlína.

Nevadí vám dojíždění do Vyškova?

Vůbec ne, je to kousek. Do Vyškova to mám nějakých čtyřicet minut autem, navíc je nás od Zlína víc a střídáme se, kdo vezme auto. Tohle je naprosto v pořádku.

A v pořádku se zdá i fakt, jak hladce jste naskočil do ostrého druholigového zápasového rytmu…

Přiznám se, že to nebylo úplně lehké, ale výhoda byla, že jsem věděl dopředu, kdy přijde ten první zápas. Michal Kořének jel reprezentovat Česko na univerziádu a trenéři určili mě, že půjdu do brány proti Valašskému Meziříčí. Tam se mi to povedlo, kluci hráli výborně, dobře se to odpíchlo a dostal jsem další šance. Za každou jsem moc rád a vděčný.

Přeci jenom každý gólman má trochu jiné požadavky na obranu a komunikaci s hráči při hře. Byl čas domluvit se na těchto věcech?

Trénoval jsem s klukama už dřív a na trénincích se situace tři na dva a podobné věci dělají, takže to sladění nebyl problém. Rozehrávka, bránění, je to nějak nastavené a já se tomu snažil přizpůsobit. Každopádně jsem tam hlavně od toho, abych něco chytil, klukům pomohl a oni se mohli soustředit co nejvíc na útok.

Všichni si chválí vyškovskou hokejovou partu, co vy?

Můžu jen stoprocentně souhlasit. Zatím nikdy v minulosti jsem neměl problém s partou v kabině a tady to nehrozí už vůbec. Naopak, myslím si, že se to sešlo úplně skvěle, mužstvo je výborně poskládané, jsou v něm mladí a také zkušenější, skvělý mix, šlape to a věřím, že to bude šlapat dál a vlastně co nejdál.

Michal Kořének je z univerziády zpět, Vyškov tak má k dispozici velmi kvalitní gólmanskou dvojici. Jak to vnímáte, bojujete spolu o pozici jedničky nebo jde hlavně o týmovou věc?

Tohle neřeším, nechávám to úplně volně. Moje práce je snažit se odvádět co nejlepší výkony a pomoci celému týmu, Michal to má určitě podobně, nejsme soupeři. Za sebe jsem a budu rád za každou příležitost a když ji dostanu, chci se odvděčit výhrou.

Vzpomenete si na nějaký pozitivní či negativní zážitek, okamžik či zápas z toho, co jste ve vyškovském dresu zatím odchytal?

Nějakou konkrétní chvíli asi neřeknu, snažím se vždy soustředit na každý daný okamžik. Negativní jsou určitě prohry, nějaké tam byly a pak třeba přemýšlím, co šlo udělat líp. Těší mě samozřejmě výhry, navíc máme doma při zápasech pěknou hokejovou atmosféru, fanoušci chodí a dávají o sobě znát, děkujeme jim.

Mimochodem zažil jste přímo na ledě trenérův trik v prodloužení, kdy zkouší soupeřovu trojici utahat a pak překvapit, odvolá vás z brány a hraje čtyři na tři. Jako to pro vás bylo?

Už se to jednou zkoušelo dřív, a to jsem ještě za Vyškov nechytal, slyšel jsem o tom a viděl to na videu. Zajímavá záležitost a pak to člověk zažije. Šlo se do prodloužení, já jsem vůbec nemyslel na to, že se to může stát. Trenér říkal, ať jsem připravený, že na to možná přijde, stalo se a byl z toho gól, super.

Jaké to je opouštět branku při vyrovnaném stavu a ještě v době, kdy už případnou chybu nelze napravit v dalším průběhu zápasu?

Upřímně je to strašně divný pocit, fakt zvláštní, něco podobného jsem předtím nikdy nezažil. Ale je to nová věc a u takových to tak bývá. Nakonec proč ne, je to zajímavé a ještě to zafungovalo, takže zážitek.

Chybí už jen pár zápasů do konce základní části, o postupu Vyškova do play-off nikdo nepochybuje, blízko je i kýžená elitní čtverka se startem play-off doma. Jak to vidíte ze svého pohledu?

Chceme určitě začít doma, to ještě pořád není jisté a musíme na tom makat. No a myslím, že můžu prozradit, že chceme nejen začínat doma, ale nejlíp být v top dva. Máme ještě pár zápasů, doufám, že posbíráme co nejvíc bodů a uvidíme, jak to dopadne.

Tipnete, kdo celou východní skupinu nakonec v play-off ovládne? Bude to Znojmo?

Zdá se to být nejvíc pravděpodobné. Poslední týdny bylo trochu oslabené o dva důležité hráče, co jsou v Pardubicích, ale bude hodně silné. Ano, tipoval bych je na favority, ale soutěž je plná překvapení, může to dopadnout jinak. Co se týká nás, my bychom taky chtěli určitě zkusit udělat co nejlepší výsledek a pokusit se o velké překvapení.

V týmu můžete čerpat zkušenosti od ostřílených harcovníků, nejde nezmínit Tomáše Žižku, který má zkušenosti i z NHL…

Přesně tak, to jsou obrovské zkušenosti. Tomáš je super chlap na ledě i mimo něj, navíc jezdím s ním na každý trénink či zápas ze Zlína do Vyškova a zpět. Cestu prokecáme a úplně hltám i zkušenosti z NHL. Moc rád slyším jeho zážitky a vnímám jeho kariéru, je fakt super, co všechno má za sebou. Je to výborný hráč a kapitán, jsem rádi, že ho máme v týmu a v kabině.