Obavy skeptiků se bohužel naplňují. Po té, co je »načal« Havlíčkův Brod, prohráli hokejisté Vyškova už třetí zápas po sobě. V Hodoníně podlehli v jihomoravském derby 2:6.

Ilustrační. | Foto: Pavel Strachota

Chce se říct, že vlastně se nic neděje. V tabulce porážky Vyškovanům neubližují. Jejich pozice pro play-off na druhém místě je už zajištěná, hokejově to také není až tak špatné, soupeři je nepřehrávají. Jenže právě při vyhlídce na blížící se vyřazovací boje je asi už potřeba zvednout varovný prst. A trenér Michal Konečný se na to asi chystá.

II. liga - východ:

SHKM Baník Hodonín – Hokej Vyškov 6:2

Třetiny: 1:0, 3:0, 2:2. Branky (nahrávky): 9. Zaychik (J. Švejda, Bílek), 22. Luža (Laciga, Dobiáš), 34. Hložánek (Dobiáš, Sajdl), 40. Luža, 52. Luža (Hložánek, D. Rauš), 57. Mat. Novák (M. Mach) – 50. Dluhoš (D. Štefka), 58. A. Popelka (D. Vašíček). Rozhodčí: Kohoutek – Kučera, Peluha. Vyloučení: 8:3 + Hložánek (Ho.) 20 min. OT. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváků: 959.

Hodonín: Piták (Dolíška) – Talafa, Sedláček, Polesný, D. Rau, J. Švejda, L. Stuchlík, Němec, Bílek – Hložánek, Luža, Dobiáš – P. Matěj I, M. Mach, Mat. Novák – Sajdl, Zaychik, Bachánek – Laciga, Weintritt, P. Krejčí – Sedlák. Trenér: Aleš Bachánek.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Lehečka, Kořenek, D. Vašíček – Janeček, Tomajko, Lekeš – Komínek, Popelka, Krejčiřík – D. Štefka, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 41 34 2 4 1 247:90 110

2. Vyškov 41 24 4 3 10 202:139 83

3. Opava 40 18 5 3 14 126:119 67

4. Hodonín 41 16 8 2 15 136:126 66

5. Havl. Brod 41 18 2 1 20 138:133 59

Poslední tři zápasy základní části: Vyškov – Havířov, sobota 2. 3. (15.00), Technika Brno – Vyškov, středa 6. 3. (18.30). Nový Jičín – Vyškov, pátek 8. 3. (18.00).

„Po vítězné teď černá série? Tak já to nevnímám, prostě jsou to tři prohrané zápasy, ale ano, říci si k tomu něco musíme. Teď se trochu trápíme. Ale hlavně je to o přístupu. Možná jsme urazili toho hokejového boha (úsměv) a trošku jsme se dostali na začátek sezony, kdy jsme si po té šňůře vítězství mysleli, že to půjde samo. Už i ty poslední zápasy, které jsme vyhráli, probíhali tak, jako bychom byli nad věcí. Vyhrávali jsme je lehce, nestálo nás to nějak moc síly. Ale samozřejmě, tak to nejde pořád a ono to opravdu samo nepůjde, je vidět sebeuspokojení,“ tentokrát už konkrétně upozornil Konečný.

Ve vyrovnané první třetině padla jediná branka. V deváté minutě vyjeli domácí z vlastní třetiny a utěšenou kombinaci zakončil Denis Zaychik střenou z levé kruhu do protější šibenice. Zápas pak rozhodla druhá třetina, kdy Baník přidal další tři přesné zásahy.

„Myslím si, že ten výsledek je pro nás trochu krutý, protože jsme si těch šancí taky vytvořili spoustu. Rozhodla naše jalová koncovka. Hodonín nehrál špatně, ale my jsme mu to umožnili, jak už jsem naznačil, naším lehkovážným přístupem a jednoznačně především obrannou činností. Dokonce v naší přesilovce dostaneme dva góly! Nemůžu říct, že by nás přehrávali. Prostě oni ty nabídnuté šance využili, my ne. Jedou třikrát sami a dají tři góly, my také třikrát a nedáme nic,“ ulevil si kouč Vyškovanů.

Ti vyslali na domácího brankáře Dominika Pitáka devětačtyřicet střel, na to by se mělo vyhrát. Ale gólman Baníku svůj tým výrazně podržel. A hráčem navíc bylo pro domácí skvělé publikum. V Hodoníně hokej stále táhne, v ochozech byla tisícovka diváků.

„Krásný zápas, výborní diváci a vynikající atmosféra, takže tohle bylo úplně super. Na Vyškov jsme byli nachystaní, věděli jsme co hrají. Samozřejmě tam měli nějaké šance, s nimi je těžké to uhlídat celých šedesát minut. Věděli jsme, že jejich beci se tlačí dopředu, takže jsme chtěli dávat puky mezi ně na brejky, což se nám několikrát povedlo. A hlavně kluci to odbojovali,“ radoval se po zápase trenér Baníku Aleš Bachánek.

Stavu 4:0 odpovídal průběh poslední třetiny. Domácí hráli více na jistotu a na snížení Vyškova, které snad mohlo přinést alespoň zdramatizování koncovky, dokázali už po necelých dvou minutách reagovat pátým gólem. Třígólový střelec utkání Dominik Luža jej dal, jak jinak, po kolmé přihrávce do vyklizeného prostoru mezi vytaženou vyškovskou obranou.

„Především chci pogratulovat domácím výbornému výkonu a zasloužené výhře. My se teď musíme vrátit trochu zpátky a začít »hrabat«. Je to trochu fráze, ale sami vidíme, že nám to teď to moc nejde a prakticky ze všechno dostáváme góly. Nechodíme do soubojů a když už, pak jsme v nich jaloví, pomalí, těžkopádní. Jako bychom si šli jenom zahrát. Přestaly nám tam padat góly a dostáváme laciné góly. Takže to hrabání platí pro všechny řady, defenzívu i ofenzívu,“ zdůraznil Konečný.

Baník díky tříbodové výhře definitivně potvrdil svoji účast v play-off. Vyškov tam půjde z druhé příčky a trenér věří, že připravený bude dobře. Naznačit to může už další kolo a v sobotu by to mělo být o něčem jiném. Konečného přivítají suverénního lídra soutěže Havířov, což by na jedné straně mělo být nejtěžší utkání, na druhé ale pro domácí možnost dokázat, že disciplinovaný hokej hrát nezapomněli… Zároveň to bude poslední domácí utkání základní části soutěže.