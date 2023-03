II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– ISMM Kopřivnice

43. kolo, sobota 4. března, 15.00 hodin, ZS Vyškov

Tabulka:

2.Kopřivnice 39 19 5 5 10 154:146 72

3.Vyškov 38 20 2 5 11 165:130 69

Jeho první část proti týmu z Novojičínska začnou plnit v sobotu 4. března doma s úderem patnácté hodiny. „Jsou pohromadě už pár let, je tam sehranost, mají výborného gólmana, pár zajímavých individualit, ale hlavně podávají dobré týmové výkony. Jestli ale chceme naskočit do play-off z druhého místa, musíme a chceme vyhrát,“ burcuje vyškovský trenér Michal Konečný.

Pozor, je jen několik týmů, s kterými má Vyškov prozatím negativní vzájemnou bilanci a jen dva, s nimiž neuhrál všechny tři zápasy prohrál. Kromě Znojma je to právě Kopřivnice, v říjnu nezvládl v roli hostů třetí třetinu a prohrál 3:5, v prosinci doma neudržel vedení a podlehl v prodloužení 3:4. Mimochodem tehdy duel přinesl několik zásadních diskutabilních situací včetně neodpískaného ofsajdu před rozhodnutím v prodloužení. „Stalo se tam dost věcí včetně zranění našeho gólmana a pár zvláštních řešení rozhodčích, trochu jsme se přestali věnovat hře, a to byla hlavní příčina, že jsme to tenkrát nezvládli. To už se teď z naší strany nebude opakovat,“ slíbil kouč.

Poslední setkání těchto celků na ledě už bylo v novém kalendářním roce, Kopřivničtí udolali soka 3:2 a rozebíral se hlavně neuznaný vyrovnávací zásah Komínka. Každopádně minulost je pryč, teď Vyškovští žijí přítomností. A ta velí jednoduše Kopřivnici přehrát a bodově se na ni dotáhnout. Nutno dodat, že pro hosty je to dnes poslední zápas základní části.

Připomeneme ještě, že Vyškovským to v posledních zápasech lepí. Devět gólů Hodonínu, osm zásahů Novému Jičínu a aby se to nepletlo, tak sedm kousků také v domácím prostředí Havlíčkově Brodu. Ve finální přípravě na play-off tak neustávají v gólové produkci a s nadsázkou řečeno „mírně sestupná tendence“ je pořád příjemná.

Jak to tedy bude proti Kopřivnici? „Hrají výborný hokej, od první chvíle na to určitě vlítnou. Kámen úrazu může být, když nám budou ujíždět do přečíslení, musíme se vracet v pěti do obrany,“ připomenul aktuální nedostatky vyškovské defenzivy útočník Matěj Tomajko. Hráči ale dobře ví, o co dnes půjde. „Je lepší mít papírově slabšího soupeře a druhé místo byl náš cíl. Chceme být co nejvýš,“ doplnil.