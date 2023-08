Druhý letní přípravný zápas hokejistů Vyškova byl odvetou s Technikou Brno. Tu Vyškované na jejím ledě porazili vysoko 9:2. Tentokrát druholigový nováček uhrál přijatelnější výsledek, ovšem zápas opět jasně režírovali svěřenci trenéra Michal Konečného.

Ilustrační. | Foto: hc-havirov.cz

Ten opět sledoval především přípravný charakter zápasu. Domácí hráli polovinu utkání na dvě lajny a druhou na další dvě formace, když ve čtvrté pendlovali Komínek se Seberou. Vyškované si vytvořili řadu šancí a sedmkrát jeli sami neúspěšně na brankáře Nešpůrka, který Brňany ochránil od vyšší porážky.

Příprava:

Hokej Vyškov

– Technika Brno 4:3

Třetiny: 2:1, 1:0, 1:2. Branky (nahrávky): 4. Komínek, 16. Dluhoš (Štefka), 28. Komínek, 41. Popelka (Janeček) – 7. Kaukič, 55. Tomaník (Pospíšil), 60. Snášel (Tomaník).

Vyškov: Synek – Dluhoš, Holemý - Lehečka, Komínek, Krejčiřík * Mikulík, Studený - Vašíček, Štefka, Sebera * Hefka, Žižka mladší - Janeček, Popelka,Tomajko * Hohl, Hamrla - Pokorný, Komínek, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Příští zápasy: Vyškov – Chomutov, středa 30.8. (17.30). Vyškov – Přerov, pátek 1. 9. (18.00).

„Byla to samozřejmě především zase zkouška a my jsme si vytvořili spoustu šancí. Oni měli výborného brankáře, který je hodně držel nad vodou. Nakonec nám v poslední pětiminutovce dali dva góly, které spíše vyplynuly z únavy. Bylo to, když byli na ledě Komínek a Sebera, kteří se točili v té čtvrté lajně a prakticky odehráli celý zápas. Ten výsledek je pro Techniku samozřejmě velice pozitivní, ale jak jsem říkal, nám v přípravě nejde o výsledky, ale o hru a pořád jedeme z plné zátěže,“ nechtěl zápas nějak rozebírat v podstatě spokojený Konečný.

Po debaklu doma odjeli z Vyškova velmi spokojení i hosté.

„I když byli domácí opět lepší, tak z naší strany to byl jiný hokej. Minimum vyloučených, markantně lepší přístup a výborný výkon gólmana Nešpůrka, to byly základní kameny našeho zlepšeného herního projevu. Domácí byli efektivní v proměňování šancí, především opět Komínek nám dělal problémy. I tak lze dnešní výkon hodnotit jako povedený a je odrazovým můstkem do dalších zápasů v přípravě,“ na klubových internetových stránkách zhodnotil zápas trenér Brňanů a Konečného bývalý spoluhráč Jiří Rech.