Taktickou finesu vyškovský kouč použil letos podruhé a opět úspěšně. „Je to prostě tah, s kterým soupeř absolutně nepočítá. Když na to máte vhodné hráče, tak se to dá udělat a docela to vychází. Dnes už to zkouší více týmů i v extralize, já už to dělal před několika lety ve Žďáru a už tam na to všichni nevěřícně koukali. Při hře tři na tři, nejlépe po delší době bez přerušení s pukem na hokejkách, odvoláte gólmana a najednou vzniká velká výhoda proti unaveným soupeřům,“ usmíval se po zápase.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov –

SHKM Hodonín 3:2

po prodloužení

Třetiny: 1:1, 1:0, 1:1 – 1:0. Branky (nahrávky): 18. Studený (Komínek), 24. Vašíček (Žižka, Dufek), 62. Komínek (Sebera, Dobiáš) – 15. Matějka (Sajdl), 42. Krejčiřík (Yarovinsky, Peš). Rozhodčí: Grygera - Mikšík, Čelechovský. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváků: 213.

Vyškov: Šarman (Lambert) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Snášel, Lekeš, Dobiáš – Sebera, Janeček, Tomajko – Čuřík, Vašíček, Popelka – Kořenek, Komínek, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 28 26 1 1 0 169:45 81

2. Kopřivnice 28 13 3 5 7 115:109 50

3. Vyškov 27 14 2 3 8 107:86 49

4. Havířov 27 14 2 2 9 95:76 48

5. Val.Meziříčí 27 11 3 1 12 79:98 40

6. Havl.Brod 28 11 2 1 14 108:120 38

7. Opava 27 9 4 3 11 85:99 38

8. Hodonín 27 7 5 4 11 77:83 35

9. Nový Jičín 27 9 3 0 15 83:92 33

10. Žďár n. S. 27 5 0 6 16 73:134 21

11. Vel.Meziříčí 27 4 2 1 20 58:107 17

Příští kolo: Kopřivnice – Vyškov, sobota 21. 1. (17.00).

Přitom v závěru utkání měly oba týmy velké šance zápas rozhodnout za tři body. Ve vyškovském podání naskočil do riskantní hry exhodonínský Tomáš Komínek a skvěle využil přihrávky Sebery zpoza hostující klece. „Všiml jsem si, že některé týmy to zkoušejí v extralize a daří se to, ale na vlastní kůži jsem to prožil až tady ve Vyškově. Je to dobrý tah, přesilovka čtyři na tři se hodí, nesmíte ztratit puk. Myslím, že jsme si výhru zasloužili, měli jsme víc šancí, jen jsme ve skóre nedokázali odskočit,“ komentoval rozhodnutí zápas střelec.

S vítěznou sérií za zády přijeli hosté do Vyškova zdravě sebevědomí. S pevnou obranou, ale na rozdíl od některých jiných týmů na vyškovském zimním stadionu také s myšlenkami na výraznou útočnou fázi. Otevřít skóre ale jako první mohl v osmé minutě domácí Matěj Sebera. Ve vlastním oslabení upláchl do samostatného úniku, ale neuspěl. V polovině patnácté minuty tak šli do vedení hosté, když Jakub Sajdl se skórujícím Janem Matějkou sehráli dokonale brejk dva na jednoho. Ještě do přestávky bylo srovnáno. Vyškov se nastěhoval do útočného pásma a nahození Adama Studeného od modré čáry prošlo díky zakrytému výhledu gólmana až do sítě.

Úvodní minuty druhé dvacetiminutovky patřily Vyškovu, který si místy vytvořil až drtivý tlak. Prvotní velký závar před hodonínským brankovištěm ještě gólem neskončil, ale na počátku čtyřiadvacáté minuty přišla ukázková kombinace kvarteta domácích hráčů, zakončení Tomáše Žižky se od betonu odrazilo k Dominicku Vašíčkovi a ten tak mohl svou úspěšnou dorážku oslavit malým tanečkem. Na začátku poslední třetiny hosté přečkali krátký zbytek vyškovské přesilovky a v polovině dvaačtyřicáté minuty se dočkali vyrovnání. Petr Peš zavezl puk do útočné třetiny, křížnou přihrávkou našel Fedora Yarovinského a ten parádně vyzval ke skórování na brankovišti hlídkujícího Vojtěcha Krejčiříka. Malý blok jménem Hodonín tak musel být zlomen až ve zmíněné závěrečné power-play.

„Oba gólmani byli perfektní, padlo málo gólů, ale musel to být pro diváky nádherný hokej, oba týmy měly dost šancí, velká kvalita. Asi jsme měli trochu víc ze hry a mohli rozhodnout dřív o třech bodech pro nás, ale máme alespoň dva. Pro nás důležité body, trochu se odděluje první čtyřka v tabulce a to je náš cíl, začít play-off doma,“ hodnotil po zápase Konečný.