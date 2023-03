Sérii hranou na tři vítězné zápasy mohou ukončit v nejkratším možném termínu. A na domácím ledě. Po vítězství 5:3 v prvním domácím utkání a 5:2 v Hodoníně nastoupí vyškovští hokejisté zítra proti Baníku opět doma. Výhra je posune mezi osm nejlepších týmů II. ligy z východní i západní skupiny. „Může to být poslední krok a ten bývá těžký, ale určitě už se nechceme vracet do Hodonína a když předvedeme podobně zodpovědný výkon jako ten poslední, pak je postup opravdu blízko,“ myslí si trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Michal Konečný, Hokej Vyškov, trenér. | Foto: Deník/ Redakce

Oba týmy by měly nastoupit prakticky ve stejných sestavách. Hosté s sebou určitě přivezou i partu svých nejvěrnějších fanoušků, kteří o sobě umí dávat vědět i v halách soupeřů. Domácí prostředí by ale mělo být pro Konečného svěřence jasnou výhodou.

II. liga - play-off:

Hokej Vyškov

– SHKM Baník Hodonín

Osmifinále - třetí utkání, středa 15. března, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Stav série: 2:0.

„Věřím, že bude, ale rozhodovat se bude na ledě. Zase jako v prvních dvou utkáních to mohou být detaily, drobnosti, přesilové hry, práce v oslabení a herní disciplína. Nedávají nám to samozřejmě zadarmo, hraje se od první do poslední minuty na doraz, jsou to tvrdé bitvy,“ upozornil Konečný.

V letošní sezoně už jich oba celky mají za sebou včetně dvou přípravných osm a dají se shrnout tím, že zpočátku měli navrch Hodonínští a vládu postupně přebírali Vyškovští. Ti poprvé soka přehráli až v duelu číslo pět, prvním v novém kalendářním roce, a to 3:2 po prodloužení.

Od té doby už proti tomuto mužstvu nezaváhali. V tom chtějí pokračovat i tentokrát, a věří, že v sezoně už to bude proti Hodonínu naposled.

„Jsme na třetí zápas doma a toho je třeba využít. Už rozhoduje i síla a dobrá fyzická kondice, hraje se obden a každý zápas je náročný, ten druhý venku stál obzvlášť hodně sil,“ zmínil kouč.

Cítí to tak i samotní hráči. Jsou si vědomi, že proti nim stojí silný soupeř, kterého není radno podceňovat, ale zároveň si také uvědomují vlastní týmovou sílu.

„Pořád hrají stejně dobře, ale já myslím, že máme přeci jen lepší mančaft, kvalitnější hráče. Musíme zavčas dát první góly a nejlépe přidat hned další. U nich se nepovedlo výrazně odskočit a pořád byli tak nějak na kontakt. Je třeba to dotáhnout,“ prohlásil kapitán týmu Tomáš Žižka.

Úvodní buly středečního duelu padne v 18.00 hodin.