Desátý vítězný korálek. Druholigoví hokejisté Vyškova jsou v pohodě a v zápase s Kopřivnicí slavili desáté vítězství v řadě za sebou. A protože všichni jejich největší pronásledovatelé Opava, Hodonín i Nový Jičín ve 34. kole prohráli, upevnili si Vyškovští své postavení na druhém místě tabulky. Na Slezany už mají navrch o osmnáct bodů!

Ilustrační. | Foto: dracisumperk.cz/Věra Václavková

„Ta vítězná série je samozřejmě příjemná. Neměl bych si to připouštět, ale jsem z toho taky trošku překvapený. (úsměv) Určitě to není o mně, ale o hráčích! Dobře pracují na trénincích, a to se přenáší do zápasů. Doufejme, že nám to vydrží co nejdéle,“ kvitoval spokojený trenér Michal Konečný.

Kopřivničtí hokejisté sice uzavírají aktuální postupové pořadí do play-off, jsou osmí, ale ve Vyškově naznačili, že mají na víc. Představili se jako kompaktní hokejový tým, který favorita dost pozlobil. A také dost bojovný, který nesložil zbraně ani když prohrával o tři góly.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – HC ISMM Kopřivnice 6:3

Třetiny: 1:1, 3:2, 2:0. Branky (nahrávky): 7. Lekeš (Janeček, Tomajko), 23. Hefka (Mikulík, Sebera), 23. A. Popelka (Krejčiřík, Hefka), 28. Tomajko, 56. Dluhoš (Komínek, Krejčiřík), 58. D. Vašíček (A. Popelka) – 15. Petrek (Suchý), 32. Spurný, 37. Pindel (Hlaváč, Pargač). Rozhodčí: Koziol – Voznička, Vojtášek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváků: 176.

Vyškov: Šarman (Synek) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – D. Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – Popelka, Kořenek, Lehečka – J. Štefka, D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Kopřivnice: Baldik (Kubáň) – Petrek, Fojtík, Hrůzek, Tomeček, Marek, Spurný, Kelnar, Hlaváč, Zeman – Mach, Jurek, Sluštík – Kubík, Raška, Indrst – Suchý, Pargač, Velecký – Pindel. Trenér: Marcel Kuděla.

Čelo tabulky:

1. Havířov 33 28 0 4 1 203:73 88

2. Vyškov 34 21 3 3 7 169:113 72

3. Opava 33 15 4 1 13 99:96 54

4. Hodonín 34 13 6 2 13 106:105 53

5. N. Jičín 34 15 3 1 15 118:118 52

Příští kolo: Žďár nad Sázavou – Vyškov, středa 7. 2. (18.00).

Ve vyrovnané první třetině otevřel skóre druhou dorážkou zblízka David Lekeš. Tři minuty před první přestávkou hosté podobně vyrovnali Matejem Petrekem. V první desetiminutovce druhé třetiny šli domácí do zmíněného třígólového vedení a vypadalo to na rozhodnuté utkání. Ve 32. minutě ovšem vyškovskou špatnou rozehrávku potrestal Adam Spurný a pak po poměrně přísných vyloučeních na domácí straně dali hosté v přesilovce pět na tři Vojtěchem Pindelem kontaktní gól.

Ve třetí třetině se hrálo nahoru dolů. Hodně emocí vzbudil pátý gól Vyškova, nejprve uznaný a pak pro údajný faul na brankáře odvolaný. Video na domácí střídačce ale žádný kontakt s hostujícím brankářem neodhalilo… Mělo to psychicky nahrát hostům, ale opak byl pravdou. Domácí v závěru dvěma góly jistili zasloužené vítězství.

„Neuznali nám dva góly a podle mě oba regulérní, což zbytečně rozjitřilo atmosféru. Cením si toho, jak k tomu kluci přistoupili. Správně se naštvali a cítil jsem ten náboj, že důrazně jdou za vítězstvím. Musím říct, že Kopřivnice nehrála špatně. Její hráči dobře bruslili, výborně bránili a sehrávali nebezpečné kombinace. Prostě po dlouhé době tady byl soupeř, který chtěl hrát hokej, nejenom bránit. Asi jsme to měli rozhodnout za stavu 4:1, ale tam se taková chvilková nepozornost dá pochopit. A hostům určitě pomohla ta využitá přesilovka pět na tři,“ shrnul hodnocení Konečný.

Odpor soupeře tak definitivně zlomily až góly Jan Dluhoše v 56. minutě a Dominicka Vašíčka dvě minuty před koncem.

„Po vyrovnané první třetině, ve které jsme neproměnili ještě dva samostatné úniky, přišly bohužel individuální chyby a domácí odskočili na 4:1. Kluci se ale zvedli, snížili na 3:4. Ve třetí třetině jsme měli opět kupu šancí, ale bez gólového efektu, naopak Vyškov v závěru přidal další dvě branky. Věřím, že na další dva nadcházející domácí zápasy se dobře připravíme,” konstatoval pro kopřivnický klubový web trenér trenér Marcel Kuděla.