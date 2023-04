Kdyby mu to někdo řekl před rokem, asi by kroutil hlavou a poslal dotyčného směrem k legendárnímu „Chocholouškovi“ pro bílou košilku s rukávy dozadu. Pod vedením zkušeného kouče Michala Konečného ovšem vznikl a postupně se zformoval velmi silný hokejový tým Vyškova, který hned ve svém premiérovém ročníku dosáhl na semifinále a zařadil se do úzké druholigové špičky.

Michal Konečný, Hokej Vyškov, trenér | Foto: Deník/ Redakce

Druhé místo ve východní skupině, semifinále a jeden zápas od finále. To zní jako velmi úspěšná sezona, souhlasíte?

Ano, to určitě je. Musím souhlasit, že kdyby mi to někdo řekl loni v květnu, tak bych mu sice poděkoval za důvěru, ale vysmál bych se tomu. Ale teď už víme, že naše výsledky nebyly náhodné. Postupně jsme budovali kádr, a nakonec se nám to podařilo skvěle. Každý chce být úspěšný a tady ta cesta vedla úplně do začátku, ušli jsme pořádný kus a všichni také kus práce odvedli. Máme na co navazovat a rozhodně nechceme zůstat stát na místě, kam jsme spolu došli.

Takže týden po konci sezony už myslíte na novou?

Myslíme a rozběhla se i jednání. Už jsem měl několik schůzek, telefonů, je už třeba se začít připravovat na novou sezonu, od května navíc už budeme normálně trénovat. Základní osu kádru máme a žádné zásadní překotné změny nebudou, ale okysličit se musí. Skvělou vizitkou je, že se k nám aktuálně hlásí spousta hráčů, že by měla zájem u nás hrát.

Hráčsky je tedy z čeho vybírat?

Ano, samozřejmě každý krok musí být promyšlený tak, jako před rokem. Určitě to celé nepřekopeme, fungovalo to, jádro týmu je silné, kvalitní. Věřím, že letní příprava bude opět pořádná, to se nám během ukončeného ročníku hodně vyplatilo. Víme, co je třeba, abychom byli ještě úspěšnější, každopádně rozhoduje i fyzická kondice.

Naznačoval jste během play-off, že právě fyzička může být rozhodujícím faktorem. Byla?

Stoprocentně, jedna z našich zbraní. Dobře se potrénovalo před sezonou a taky ve vánoční pauze, a to bylo rozhodující. Třeba Havířov jako soupeř ve čtvrtfinále, to jsou profíci, nechodí do jiné práce, trénují dopoledne, to je velká výhoda, ale my jsme se jim v tomto minimálně vyrovnali a myslím, že jsme měli i více sil.

Jak hodnotí sezonu samotný tým? Je spokojený, že došel daleko nebo zklamání, že byl blizoučko k velkému finále proti Znojmu?

Jsou tam samozřejmě ještě oba pocity, je jen týden od rozhodujícího pátého semifinále. Ale všichni dobře ví, že jsme se probili fakt daleko, úspěšní, to je to hlavní. Letňany to prostě nakonec urvaly, v sérii se postupně projevila jejich velká kvalita a to, že jsou zkušenější mančaft. Už loni hrály takhle vysoko, to se nakonec ukázalo i tady. Co se týká našich chyb, byla to hlavně naše nedisciplinovanost, přesilovky jsou v play-off rozhodující. Byly klíčovým faktorem doma při našem mečbolu a taky pak v Praze.

Sledujete druholigové finále, ve kterém Znojmo drtí právě vašeho přemožitele?

To Znojmo je opravdu někde jinde. Už v prvním zápase na ně vletěli od první minuty, Letňany přitom vůbec nemají špatný mančaft, vyhráli západní skupinu nad Chomutovem, Táborem a dalšími kvalitními celky. Ale je třeba uznat, že i kdyby Letňany předváděly heroický výkon, tak by Znojmo mohly porazit, ale ne čtyřikrát v sérii.

Co váš tým, hrál by se Znojmem vyrovnanější partii? Přeci jen vy už proti nim máte za sebou čtyři zápasy a některé byly „o fous“.

To je strašně těžké, srovnávat zápas ze základní části s play-off. Sice jsme ukázali, že s nimi můžeme hrát vyrovnané zápasy, ale teď už by to bylo úplně jiné z obou stran. Neodvažuji se nějak spekulovat.

Pojďme sezonu uzavřít. Jaký je z ní váš nejsilnější zážitek?

Když jsme dokázali přejí přes Havířov, to byla ta hranice úspěchu letošní sezony. Náš tým se neskutečně semkl, měl za sebou hrozně těžkou sérii s Hodonínem, kde jsme byli favorité, chtěli jít dál, ale doma jsme trochu zaváhali. Znovu smekám, jak jsme se z toho dostali, a navíc jsme ustáli v Hodoníně i plný barák, co fandil domácím. Věřím, že kluci získali a získají zkušenosti a budeme dělat vyškovským fandům radost i v dalším druholigovém ročníku.

A co krizový okamžik, vzpomenete si na něco?

Fakt asi nic tak krizového nebylo, nevím o ničem. Ano, prohraješ tři zápasy po sobě, ale vždy jsme se z toho vlastní silou dostali. Hodně jsme komunikovali a podařilo se přesvědčit kluky o útočném hokeji. Budeme i dál hrát útočně, podařilo se nám to a lidem se to líbilo, povedená premiérová sezona a jedeme dál.

DAVID MACH