Kvíz: Vyzkoušejte si, jak znáte české hokejové hrdiny z šampionátu v Halifaxu

Dlouho nepoznané pocity radosti a hrdosti prožívají čeští hokejoví fanoušci díky vynikajícímu vystoupení národního týmu do dvaceti let na juniorském šampionátu v kanadském Halifaxu. Vyzkoušejte si v kvízu, co víte o partě kolem trenéra Radima Rulíka.