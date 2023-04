Teď už žádné počty. Vítěz bere všechno. Hokejisté Vyškova čtvrté utkání semifinálové série play-off II. ligy s Letňany doma prohráli vysoko 2:7. K rozhodujícímu utkání musí tedy zajet do Prahy. Hrát se tam bude v neděli od dvou hodin odpoledne. Na vítěze už čeká lídr moravské skupiny Orli Znojmo, který hladce na tři zápasy vyřadil Chomutov.

Čtvrtý zápas semifinále play-off II. ligy hokejisté Vyškova (červení) s Letňany prohráli 2:7. | Foto: Marie Nezbedová

Už ne tak bleskově jako den předtím, ale přesto šli Vyškovští i tentokrát do vedení. Jejich vidina finále ovšem ani nestihla mít reálné obrysy. Letci okamžitě odpověděli a pak zlomili odpor svých hostitelů sérií úspěšných přesilovek.

„Soupeř hrál den předtím asi trošku líp, ale nechci se vymlouvat, nám kvůli zácpě na D1 nepomohl pozdní příjezd na zápas. Spali jsme tady, udělali jsme si pohodu, soustředili jsme se celý den na hokej. Bylo to znát. Důležité v cestě za vítězstvím bylo, že po snížení Vyškova z trestného střílení na 2:4 jsme okamžitě odpověděli další trefou. A do 55. minuty přidali ještě dvě,“ poznamenal po utkání kapitán Letců Jiří Hozák.

II. liga, semifinále - 4. zápas:

Hokej Vyškov

- HC Letci Letňany 2:7

Třetiny: 1:1, 0:3, 1:3. Branky (nahrávky): 16. Vosátko (Studený, Tomajko), 46. Vašíček (TS) – 17. Hrala (Wojnar, Lytvynov), 31. Hozák (Arnošt, Kellerstein), 33. Kellerstein (Hozák, Arnošt), 39. Arnošt (Kellerstein, Hozák), 47. Uhlík (Havelka, Vacín), 52. Němeček, 55. Kropáček (Hozák, Kastner). Rozhodčí: Skopal, Čuňočka – Viskot, Augusta. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:3. Diváků: 400.

Stav série: 2:2.

Vyškov: Šarman (Lambert) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Popelka, Dobiáš, Weintritt, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Letňany: Brázda (Kopřiva) – Chalupa, Němeček, Lytvynov, Havelka, Kančl, Guryevsky, Fiala – Turek, Arnošt, Uhlík, Kastner, Vacín, Hrala, Wojnar, Kellerstein, Kropáček, Čížek, Hozák, Pejchal, Labuzík. Trenér: Jaroslav Nedvěd.

„Dnes jsme prostě tahali za kratší konec provazu. Musíme respektovat sílu soupeře, sto čtyři bodů v základní části, to o něčem svědčí,“ prohlásil po utkání domácí trenér Michal Konečný.

Pro domácí to tedy začalo nadějně, byli aktivní a odměnou jim byl první přesný zásah, o který se na začátku šestnácté minuty postaral šikovně nahrávající Studený a z hranice levého kruhu do šibenice mířící David Vosátko. Jenže tím slasti domácích skončily a nahradily je strasti. Už o minutu později střelu letňanského Wojnara na zadní tyči nejprve Hrala nasměroval do tyče, aby hned dostal o poznání jednodušší úkol snadné dorážky.

Přesto i dál to vypadalo s vyškovskými postupovými šancemi nadějně, ovšem jen do poloviny hrací doby. Během osmi minut hry totiž hosté dostali nabídku řady přesilovek a ukázali, že to je opravdu jejich silná stránka. Pokaždé to byl stejný recept, rozpad vyškovského obranného čtverce a rychlá přesná kombinace s pohotovým zakončením.

„Tresty za naši nedisciplinovanost, jestli to fauly byly nebo ne, to můžeme polemizovat, ale nic nezměníme. Ty přesilovky zahráli skvěle, trochu něco změnili, volili křížné nahrávky, hráli to dole a fungovalo jim to, my jsme ta oslabení naopak odehráli špatně,“ konstatoval Konečný.

Jiskřičku naděje vykřesal čtvrthodinku před koncem díky proměněnému trestnému střílení a ukázkovému blafáku do forhendu Dominick Vašíček, ale Pražané ji zase rychle udusili. Nekrytý Uhlík měl před Šarmanem dostatek času a prostoru na bekhendové doťuknutí původní střely odražené od betonu a pak už ze strany Vyškova nastala křeč. Vysokou podobu konečnému skóre dali ještě ranou od modré z osy hřiště Němeček a po vyhraném buly v útočné třetině skrytým pokusem nahoru Kropáček.

„Ocitli jsme se v situaci, kterou známe už z loňské sezony. Řekli jsme si před zápasem, že si hokej chceme hlavně užít a dál žít svůj velký sen o finále. Já vážně na týmu žádnou nervozitu necítil. Šli jsme do toho s čistou hlavou. Zlomilo se to třemi využitými přesilovkami ve druhé třetině. Už v té první jsme měli pár zajímavých šancí, ale přesilovkami jsme si tentokrát dost pomohli,“ hodnotil letenský forvard.

O druhém finalistovi se tedy musí rozhodnout v Praze. Výhoda je to pro Letce evidentní, ale žádnou poraženeckou náladu ve vyškovské kabině nehledejte.

„Tam to bylo dvakrát o gól, u nás dvakrát jednoznačné, ale vždy pro někoho jiného. Je to play-off a teď rozhodne jediný zápas. V neděli ráno se vydáme do Prahy pro postup,“ zdůraznil Konečný.