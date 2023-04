Vše podstatné se událo během osmi minut. Ve druhém utkání semifinále play-off II. hokejové ligy vrátili Letci z Letňan Vyškovu porážku. A podobnou mincí. V prvním utkání se z těsné výhry 3:2 radovali hosté, v první odvetě po výsledku 2:1 domácí. Všechny branky padly ve druhé třetině.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Série se nyní přemístí do Vyškova. Třetí duel je na programu ve čtvrtek od 18.00 hodin, čtvrtý o den později na velikonoční pátek rovněž od šesti hodin odpoledne.

Odveta proběhla v trendu z prvního zápasu. Byl to opět velký boj. Hrál se vyrovnaný hokej a bylo jasné, že i tentokrát může rozhodnout jedna branka. Přitom oba týmy měly spoustu šancí.

„Vůbec se nemáme za co stydět, dneska jsme hráli za mě ještě lépe než včera. Byl to výborný zápas a parádní výkon, prostě to tentokrát nevyšlo,“ okomentoval těsnou porážku vyškovský trenér Michal Konečný.

II. liga – semifinále:

HC Letci Letňany –

Hokej Vyškov 2:1

Třetiny: 0:0, 2:1, 0:0. Branky (nahrávky): 26. Kellerstein (Vacín, Pejchal), 33. Kellerstein (Pejchal) – 34. Weintritt. Rozhodčí: Hlinka, Valenta – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:0. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 35:31. Diváků: 210. Stav série: 1:1.

Vyškov: Šarman (Lambert) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Snášel, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Popelka, Dobiáš, Weintritt, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Skóre mohlo otevřít několik hráčů, pohnuli s ním až před polovinou utkání domácí. Potvrdilo se nepsané „nedáš-dostaneš“. Obrovskou šanci neproměnil hostující Komínek a hned v zápětí strhl pozornost čtveřice Vyškovských průnikem Vacín a ze druhé vlny tak měl volnou cestu až k brankáři Kellerstein. Blafák do bekhendu znamenal letňanský náskok.

Ten zdvojnásobil stejný hráč ve dvaatřicáté minutě, i když s obrovskou dávkou štěstí a vyškovské smůly. Od pravého mantinelu chtěl hledat spoluhráče před brankářem a bránící Tomáš Žižka srazil kotouč nešťastně mimo dosah přesouvajícího se Šarmana. Už po necelých dvou minutách ve vlastním oslabení ujela do situace dva na jednoho dvojice Weintritt a Tomajko, prvně jmenovaný místo očekávané bekhendové nahrávky v těsné blízkosti letňanské svatyně zvedl kotouč pod víko.

„Hráč stál vyloženě mezi námi a čekal přihrávku, říká se, že je lepší zakončení než špatná nahrávka, tak jsem to vzal na sebe. Chvíli jsem si myslel, že už jsem prováhal ten správný moment a jsem moc blízko, ale podařilo se to,“ okomentoval Filip Weintritt.

Navzdory velké ofenzivní snaze, viditelné převaze ve třetí třetině a herně povedené více než dvouminutové power-play v závěru ale Vyškov už krok s hostitelem nesrovnal.

„Třetí třetina byla jednoznačně v naší režii, bušili jsme do nich, vytvářeli místy velký tlak, gól visel ve vzduchu, ale bohužel nepadl. Kdo neviděl, neuvěří, co naši kluci předváděli. Hluboce před nimi smekám, vydali se do maxima. Jeli jsme do Prahy minimálně pro jednu výhru a s tou jsme se vrátili. Teď je to na nás, máme to doma ve vlastních rukou. Je to zatím parádní série a skvělý hokej, chtěl bych pozvat naše fanoušky, budeme potřebovat domácí prostředí se vším všudy,“ zve Konečný na vyškovské odvety.

Ty určitě budou dvě. Ve čtvrtek a v pátek. A pokud se soupeři zase o vítězství podělí, rozhodne sérii nedělní pátý zápas v Letňanech.