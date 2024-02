Tým slavné minulosti a veleslavných odchovanců by teoreticky měl být pro Vyškovany snadným soustem. Vše hovoří pro domácí. Všechny vzájemné zápasy v tomto ročníku Vyškov vyhrál, aktuálně má formu jako hrom se šňůrou čtrnácti vítězných utkání v řadě atd. Tým z Vysočiny naopak doma v minulém kole překvapivě podlehl poslednímu v tabulce Valašskému Meziříčí 3:6. Navíc by domácí měli být kompletní.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – BK Havlíčkův Brod

Čtvrtek 22. února, 18.00 hodin, ZS Vyškov

Tabulka:

2. Vyškov 38 24 4 3 7 192:121 83

6. Havl. Brod 38 16 2 1 19 127:121 53

Vzájemná utkání: Havl Brod – Vyškov 3:4 a 2:6, Vyškov – Havl. Brod 6:2

„Zraněný Tomajko už bude k dispozici, v brance bude Synek. Já to rozložení sil tak jednoznačně nevidím. Každý soupeř je nebezpečný a u nás na menším hřišti se i defenzíva hraje líp.Takže ani role favorita není podstatná, koneckonců do ní nás teď cpou všichni soupeři. Uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet. Já jsem radši když je to trošku vyrovnanější, než když je to po dvou třetinách třeba 7:1. Pak ta koncovka už není moc o tom správném přístupu k hokeji. To se trenérovi fakt těžko hlídá,“ naznačil své představy domácí lodivod Michal Konečný, ale s úsměvem souhlasil, že by se při zmíněném skóre samozřejmě nezlobil.

Vyškované mají v tabulce o rovných třicet bodů víc, takže je trochu kuriózní, že v kolonce inkasovaných gólů mají oba soupeři stejné číslo – 121. Naznačuje to, jaký hokej lze zítra čekat.

„My teď hodně dobře bruslíme a v té útočné fázi fakt sílu máme. Každý útočník je schopen rozhodnout zápas, a to je obrovská výhoda a těžko se to brání,“ připustil zkušený kouč.