Sérii tří domácích zápasů rozehráli vyškovští hokejisté vítězně. S Velkým Meziříčím rozhodli utkání už po dvou třetinách a nakonec vyhráli 7:3. Zároveň to byla jejich už třináctá výhra v řadě. V tabulce východní skupiny druhé ligy bezpečně zaujímají druhou příčku. Na třetí Slezan Opava už mají náskok devatenácti bodů!

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Domácí šli velmi rychle do vedení. Ve čtvrté minutě se dorážkou z mezikruží prosadil Michal Janeček. Pak se chystali náskok navýšit, ale dlouho se jim to nedařilo. Až devět vteřin před sirénou dorazil Adam Popelka odražený puk po nahození Jana Dluhoše od modré čáry. Pro inkasující mužstvo vždycky velmi nepříjemný gól »do šatny«. Co v jejich kabině způsobil, těžko odhadovat, ale do domácí určitě přinesl úlevu nebo jakési uvolnění. Za deset minut druhé třetiny Vyškované přidali tři góly a do druhé přestávky ještě dva. O vítězi nebylo od té doby pochyb.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – HHK Velké Meziříčí 7:3

Třetiny: 2:0, 5:1, 0:2. Branky (nahrávky): 4. Janeček (Mikulík, Lekeš), 20. A. Popelka (Komínek, Dluhoš), 23. Sebera (Krejčiřík), 24. Komínek (Lehečka, A. Popelka), 30. Holemý (Lekeš), 35. Studený (Lehečka, Lekeš), 35. Lekeš – 36. Kotrba (TS), 45. M. Juda (Jan Ludvík, Peš), 59. Jan Ludvík (M. Juda). Rozhodčí: Maťašovský – Bubela, Bezděk. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváků: 125.

Vyškov: Synek (Malota) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – Popelka, Kořenek, Lehečka – J. Štefka, D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Velké Meziříčí: Vejmelka (35. J. Juda) – Slabý, Ambrož, Trnka, Vovsík, D. Dolníček II, Kochánek – Jan Ludvík, M. Juda, Peš – Paleček, Juráň, Vedral – Broža, Lašák, Kotrba – Nesvadba, Burian, Šantora. Trenér: Jiří Adam.

Čelo tabulky:

1. Havířov 35 28 2 4 1 208:76 92

2. Vyškov 37 23 4 3 7 187:121 80

3. Opava 36 17 4 2 13 113:104 61

4. Hodonín 37 15 6 2 14 117:111 59

5. Nový Jičín 36 16 3 1 16 124:127 55

6. Havl. Brod 37 16 2 1 18 124:115 53

7. Šumperk 37 10 6 5 16 120:132 47

Příští zápas: Vyškov – Šumperk, sobota 17. 2. (15.00).

„Odehráli jsme další pěkné utkání a musím říct, že i v první třetině jsme si vytvořili hodně šancí. Ostatně jako vždycky, ale začalo nám to tam padat až ve druhé. Škoda té třetí třetiny, že jsme nedali aspoň jeden nebo dva góly. Vypadalo by to líp, ale při takovém náskoku je těžké kluky přinutit, aby byli pořád stoprocentní v soustředění a hlavně plnili úkoly směrem dozadu,“ konstatoval trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Hosté z Vysočiny se poprvé prosadili až za stavu 7:0, když Max Kotrba proměnil trestné střílení za faul Jana Holemého. Ve třetí třetině pak dvěma góly upravili na konečný a přijatelný rozdíl čtyř gólů.

„Celkově to bylo pohodové utkání. Tu poslední třetinu určitě rozebírat nebudeme. Za takového stavu je opravdu těžké udržet koncentraci. Navíc jsme samozřejmě měli šance i potom, ale už jsme je prostě nezakončovali,“ dodal vyškovský lodivod.

Pro prodloužení úspěšné série nyní Vyškované mají vcelku slušné předpoklady, sobotu doma přivítají Šumperk, výjimečně pak ve čtvrtek Havlíčkův Brod. V psychice mužstva trenér problém nevidí. Znova ujistil, že vítězná šňůra jeho svěřenci nesvazuje. Spíše bude řešit nějaké absence v týmu.

„Samozřejmě, že z této domácí minisérie budeme chtít vytěžit maximum. Zároveň nějak moc nerad používám rčení, že jdeme zápas od zápasu, ale tentokrát to trochu připomenout musím. V týmu jsou nějaká drobná zranění, takže uvidíme v jakých sestavách nastoupíme. Ale na druhou stranu určitě to nějak dohromady dáme. Když je mančaftu pohoda, tak se i s tímto lépe vyrovnává,“ naznačil Konečný.