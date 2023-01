„Bod by byl určitě zasloužený a kdybychom vyhráli, asi by se nikdo nemohl moc divit. Tentokrát se štěstíčko otočilo zády, chybělo opravdu málo,“ zalitoval po utkání trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Hosté byli v prvních minutách pod tlakem a domácím k němu pomohla i přesilovka, i když ji nevyužili. Z velké části se ale hrálo před gólmanem Dominikem Šarmanem. Navazující přesilovkovou aktivitu pak využil Šarmanův jmenovec Sklenář a přesnou střelou nad jeho vyrážečku zajistil Orlům vedení. Pak se ale hra začala vyrovnávat a činit se musel i domácí strážce branky, další Dominik, Groh. Na střelu David Lekeše ze skrumáže ve třinácté minutě ale nestačil a ještě do přestávky Vyškovští mohli dokonce otočit skóre. Několikrát domácím slušně zatopili a největší šanci po samostatném úniku spálil Jakub Čuřík.

II. liga - východ:

HC Orli Znojmo

– Hokej Vyškov 3:2

Třetiny: 1:1, 1:1, 1:0. Branky (nahrávky): 5. Sklenář (Adámek), 13. Lukeš (Mikulík), 26. Adámek (Mareš), 40. Luža (Dobiáš), 53. Pigl (Adámek). Rozhodčí: Kohoutek – Bubela, Čelechovský. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváků: 1168

Vyškov: Šarman – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Sebera, Janeček, Weintritt, Mich. Kořének, Lekeš, Komínek, Snášel, Čuřík, Dobiáš, Popelka, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 26 24 1 1 0 154:41 75

2. Kopřivnice 26 12 3 5 6 110:99 47

3. Havířov 25 13 2 2 8 88:66 45

4. Vyškov 25 13 1 3 8 98:80 44

5. Opava 26 9 4 3 10 83:95 38

6. Val. Meziříčí 25 10 3 1 11 72:90 37

7. Havl. Brod 26 10 2 1 13 96:110 35

8. Nový Jičín 25 9 3 0 13 77:83 33

9. Hodonín 25 6 5 3 11 67:78 31

10. Žďár n. S. 26 5 0 6 15 71:123 21

11. Vel. Meziříčí 25 3 2 1 19 47:98 14

První přestávka obrázek hry prakticky nezměnila. Hrálo se nahoru - dolů a brankáři měli navrch nad střelci. Výjimkou byla šestadvacátá minuta, když v útočném pásmu neměl znojemský Lukáš Adámek vlastně komu nahrát, a tak z mezikruží vyslal překvapivou, ale o to přesnější ránu. Konečného svěřenci dokázali srovnat i podruhé. Navíc pro soupeře vždy nepříjemným gólem do šatny. V poslední vteřině druhé části prostřelil Groha Dominik Luža.

„Ano, vletěli na nás, dali nám gól, chvilku trvalo, než jsme se otřepali, ale povedlo se a dostávali jsme se postupem času čím dál více do hry. Ve druhé třetině jsme místy měli i perfektní tlak a takový gól do šatny vás vždycky nakopne a dodá sílu. Ve třetí třetině to pak bylo o tom, kdo půjde do vedení. Kdybychom to byli my, už by se to Znojmu těžko otáčelo,“ konstatoval kouč Vyškova.

Navzdory slušným příležitostem hostů udělali rozhodující krok směrem ke třem bodům sedm minut před koncem Znojemští. Mezi dvěma obránci se prosmýkl Tomáš Pigl a v pádu ještě dokázal se štěstím zakončit. Závěr patřil jednoznačně hostům. Vyškov si vytvořil tlak i díky skoro dva a půl minuty dlouhé a dobře sehrané power-play, ale do třetice už nevyrovnal. Vyloučení domácího Dominika Tejnora za hrubost přišlo příliš pozdě, tři vteřiny před koncem. Vyškované tak opustili led se vztyčenou hlavou, ale také trochu smutní. Už velmi reálně sahali po bodovém zisku, nakonec jim to stejně jako minule doma těsně nevyšlo.

„Byli jsme vyrovnaným soupeřem, přelívalo se to nahoru dolů, podržel nás gólman a my jsme měli taky dost gólových šancí. Tenhle zápas byl na tuto soutěž podle mě kvalitou hodně nadstandardní. Je to škoda, dneska jsme na to měli. Už cestou jsme si říkali, že je zkusíme zaskočit, že už minule doma jsme se s nimi drželi. Podali jsme hodně dobrý výkon, zasloužili bychom si minimálně bod,“ konstatoval zkušený vyškovský kapitán Tomáš Žižka.

Porážka pochopitelně mrzela i trenéra.

„Přežili jsme proti zkušeným profesionálům pět oslabení, navíc druhý a třetí inkasovaný gól byly takové zvláštní, trochu kuriózní. Hráli jsme výborně, zvlášť posledních pět minut jsme Znojmo maximálně zatlačili a oni jen vyhazovali puky ven z pásma. Před kluky smekám,“ zdůraznil Konečný.

V sobotu se jeho svěřenci letos poprvé představí domácím fanouškům. Od 15.00 hodin se střetnou s Novým Jičínem.