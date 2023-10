Východní skupina II. hokejové ligy uzavřela první čtvrtinu základní části. Do druhé čtvrtiny vstoupí loňský nováček a semifinalista play-off Hokej Vyškov na velmi dobré druhé příčce, ovšem asi ne v nejlepším psychickém rozpoložení. V jedenáctém kole totiž doma podlehl průměrnému Novému Jičínu 3:7.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Teď je v soutěži týdenní pauza a v ní určitě budeme řešit hlavně naši defenzívu. S Jičínem jsme sice měli hromadu šancí, ale náš hlavní problém není jejich neproměňování, ale jsme laxní vzadu a jsme za to tvrdě trestaní. A není to první zápas. Přesně nevím, ale asi je to vůbec nejvíc gólů, co jsme doma inkasovali,“ ulevil si po utkání trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HK Nový Jičín 3:7

Třetiny: 2:1, 1:5, 0:1. Branky (nahrávky): 12. Štefka (Sebera, Dluhoš), 20. Mikulík (Komínek, Lehečka), 29. Sebera (Štefka, Mikulík) – 6. Konečný (Handl, Maliník), 21. Handl (Konečný, J. Holáň), 24. Gebauer (J. Sluštík), 26. Konečný (Maliník), 35. Maliník (Konečný), 40. J. Sluštík (Berka), 58. Handl (Konečný). Rozhodčí: Šutara – Bartoň, Veselý. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváků: 150.

Vyškov: Šarman (26. Synek) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, Janeček – Tomajko, Lekeš, Sebera – Štefka, Popelka, Lehečka – Krejčiřík, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka po první čtvrtině:

1. Havířov 11 10 0 1 0 85:26 31

2. Vyškov 11 7 0 0 4 47:42 21

3. Nový Jičín 11 6 1 0 4 45:35 20

4. Žďár n. S. 11 6 0 2 3 41:39 20

5. Opava 11 6 1 0 4 36:34 20

6. Hodonín 11 4 3 0 4 26:24 18

7. Havl. Brod 11 4 1 1 5 33:31 15

8. Techn. Brno 10 4 0 0 6 22:35 12

9. Kopřivnice 11 2 2 1 6 38:47 11

10. Val.Meziříčí 11 1 3 1 6 28:44 10

11. Šumperk 11 2 0 3 6 33:54 9

12. Vel. Meziříčí 10 2 0 2 6 25:48 8

Jeho svěřenci začali velmi aktivně, ale paradoxně do vedení šli hosté. Naštěstí to útočné choutky Vyškovanů nezastavilo a do přestávky skóre otočili. Škoda, že ne o víc gólů. Měli na to. Ve druhé třetině totiž v obranné činnosti naprosto propadli, a kdyby se známkovalo, pětka by asi nestačila. Vyškov ji prohrál 1:5, přičemž měl zase víc šancí než Severomoravané.

„Druhá třetina, to byla jedna velká katastrofa! Nemůžu říct, že bychom neměli šance, ty tam byly pořád, třeba asi třikrát jsme jeli sami na brankáře. Ale to už je obehraná písnička. Jde o to, že my góly hrozně lehce dostáváme. Jsme nedůslední v obranné činnosti. Zkrátka směrem dozadu se nikomu nechce… Těch šancí jsme si vytvořili spoustu a dali jsme jeden gól. Oni, mám dojem, že z deseti střel ve druhé třetině dali pět gólů. Snaha se klukům vytknout určitě nedá. Jičín to zavřel, spoléhal na brejky a v podstatě po nich všechny své šance proměnil. Třeba třetí a čtvrtý gól nám dali v době, kdy jsme měli obrovský tlak a navíc to byly super laciné góly. Po objetí branky nebo střelou z mezi kruhy,“ láteřil vyškovský lodivod.

Závěrečná třetina se dlouho hrála prakticky na jednu branku – tu novojičínskou. Jenže na domácím týmu evidentně ležela »deka« a gól by asi nedal ani z metru do prázdné branky. Sedmý zásah hostů, když ujeli dva na jednoho, už nic neřešil.

„Bohužel, když mančafty u nás dobře brání, tak jsme podráždění a nervózní. Samozřejmě každý zápas nejsme schopni dát pět šest sedm gólů. Ale si myslím, že doma by se mělo i na tři góly vyhrát. Teď budou mít kluci dva dny volno, aby si vyčistili hlavu. A pak si k tomu musíme něco říct. Ale, jak jsem naznačil, už je to trochu stereotyp. Pořád si k té defenzívě něco říkáme, dva zápasy jakž takž ujdou, ale v dalším je zase všechno jinak, tedy špatně,“ uzavřel evidentně zklamaný Konečný.

K polovině programu jeho tým vykročí opět doma, v sobotu 4. listopadu v utkání s Kopřivnicí (15.00).