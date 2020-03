Krajským přeborníkem se tedy stal HHK Velké Meziříčí, stříbro patří Minervě Boskovice a bronz Uherskému Ostrohu.

Tyhle pozice se ani v letošní sezoně netýkaly hráčů TJ Sokol Březina, kteří i svoji druhou sezonu v krajské lize odehráli na zimním stadionu ve Vyškově. I sokoli se přesvědčili o platnosti pravidla, že druhý rok bývá pro nováčka složitější než premiérový. Loni obsadili dvanácté místo, když ještě několik kol před koncem měli šanci na postup do osmičlenného play-off. Za sebou nechali celkem jednoznačně Břeclav a poslední Rosice. Letos "černý Petr" připadl právě jim a rovněž s větším odstupem.

„Určitě jsme to pravidlo o druhém roce nováčka potvrdili, ale hlavně jsme jako tým byli horší než loni. Podepsala se na tom velká hráčská obměna. Z kádru, který vyhrál okres, zůstalo jen pár kluků. Kromě mě Liridon Dupljaku, David Vlček, Cífka, Honza Boček, ten je jedním z našich klíčových hráčů a letos toho moc neodehrál. Dále Marek Kousalík, Honza Malíř. Řekl bych, že se mužstvo změnilo tak ze sedmdesáti procent. Hodně se omladilo a možná, že těch mladých kluků bylo až moc. Ale co je zřejmě nejpodstatnější, že jsme si hokejově zatím moc nesedli a musím uznat, že ani partu jsme moc neutužili,“ shrnul hlavní příčiny nevydařené sezony předseda oddílu a kapitán mužstva Adam Kozel.

V závěru soutěže navíc Březina dohrávala zápasy s torzem mužstva. Vcelku dobře rozehraná utkání pak těsně prohrávala v koncovkách a výsledkem byla dlouhá série nezdarů. Deset porážek a remíza v nedohraném derby s Blanskem.

„Celé naše vystoupení bylo špatné. K mužstvu jsem přišel v době, kdy se mu nejen nedařilo, ale už se k zápasům scházelo v minimálním počtu hráčů. To samozřejmě pro krajskou ligu nemůže stačit. Přístup hráčů, tedy některých, byl špatný a dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo,“ konstatoval po siréně v závěrečném utkání v Kroměříži trenér Igor Apostolidis, který tým převzal v rozehrané soutěži od Radko Křivinky.

„Závěr jsme dohrávali v minimálním počtu. To bylo hrozné. Na soupisce jsme měli osmadvacet hráčů, ale ani na domácí zápasy jsme nebyli schopni se sejít alespoň v patnácti lidech. Jasná nekázeň. Někteří hráči si nevážili toho, že můžou hrát hokej, a možná jim to dojde teď, když je sport prakticky zakázaný. Určitě s těmi, kterých se to týká, budeme mluvit a pokud to nepochopí, tak se s nimi rozloučíme,“ ujistil Kozel.

Mužstvo v celé sezoně střelecky táhl Liridon Dupljaku, autor deseti gólů a s 18 kanadskými body i nejproduktivnější hráč. Bohužel mu patří i neoslavovaný primát, byl nejvylučovanějším hráčem týmu a na trestných lavicích odseděl 126 minut. Pochvalu v tomto směru zaslouží David Jarolím, který odehrál 25 zápasů bez jediné minuty na lavici hanby a v tomto kritériu je nejslušnějším hráčem celé ligy. Nejvíce gólových nahrávek – dvanáct - připravil pro své spoluhráče nejzkušenější hráč Petr Pokorný. Tomáš Štěrba stejně jako v loňské sezoně nechyběl ani na jednom zápase a jako jediný odehrál kompletní základní část.

„Dva roky jsou na tak velkou hráčskou obměnu celkem krátká doba. Přece jenom jsme mladí a zatím jsme si hokejově nesedli tak, jak by bylo potřeba. Ty koncovky jsme prohrávali nejen proto, že nám v malém počtu docházely síly, ale evidentně nám při nich chyběly i hokejové zkušenosti. Z toho pak už vycházela i nalomená psychika, když ztrácíte dobře rozehrané zápasy. Chyběla soudržnost týmu a nemáme střední generaci, převažují hodně mladí hráči a pak už je jen Pokorný, kterému je přes čtyřicet let,“ přidal Kozel další důvody poslední příčky.

Špatné výsledky byly i příčinou poklesu návštěvnosti zápasů. V tabulce domácích utkání je Březina až devátá s průměrem 146 diváků na zápas. „I pro novou sezonu počítáme s domácím prostředím ve Vyškově. Samozřejmě chceme se prezentovat úplně jinak, než letos. Už teď pracujeme, vlastně jsme začali už v závěru soutěže, na přípravě nového ročníku. Chceme to zvednout a nebýt na chvostu, i když zase asi přijde víc nových hráčů. Ale jejich výběr, jak jsem naznačil, budeme dělat podle jiných kritérií. Chtěli jsme začít trénovat v květnu, alespoň jednou týdně, ale uvidíme, jak se bude vyvíjet zdravotní situace kolem koronaviru,“ dodal předseda a kapitán sokolů z Březiny.

Konečná tabulka krajské ligy:

1. Velké Meziříčí 26 19 1 1 5 143:65 60

2. Boskovice 26 20 0 0 6 157:78 60

3. Uherský Ostroh 26 16 2 1 7 123:71 53

4. Uničov 26 12 3 4 7 117:110 46

5. SHKM Hodonín 26 14 1 1 10 110:103 45

6. Uherský Brod 26 13 2 1 10 123:120 44

7. Kroměříž 26 13 1 1 11 101:95 42

8. Břeclav 26 10 3 3 10 112:115 39

9. Velká Bíteš 26 11 0 3 12 90:99 36

10. Uherské Hradiště 26 10 2 0 14 105:127 34

11. Blansko 26 7 2 4 13 87:118 29

12. Rosice 26 6 1 3 16 92:130 23

13. Brumov-Bylnice 26 5 3 1 17 92:150 22

14. Březina 26 3 1 1 21 67:138 12