Plnou polovinu ze třiceti utkání vyhráli jeho svěřenci se ziskem tří bodů. Celkem jich nasbírali 53, což vyděleno třemi dává průměr skoro osmnáct na jednu čtvrtinu.

II. liga – východ

HHK Velké Meziříčí

– Hokej Vyškov

34. kolo, středa 1. února, 18.00 hodin.

Tabulka:

3. Vyškov 30 15 2 4 9 120:99 53

11. Vel.Meziříčí 30 5 2 1 22 69:118 20

Předchozí výsledky: Vyškov – Velké Meziříčí 9:0 (2:0, 6:0, 1:0), Velké Meziříčí – Vyškov 3:5 (0:0, 3:1, 0:5), Vyškov – Velké Meziříčí 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

„My to takhle nepočítáme a nějaký přesný bodový plán si neděláme. Ale určitě se chceme udržet ve vedoucí čtyřce. A nejraději kdyby se to posunulo na druhé, nebo zůstalo na třetím místě, kde se vlastně pohybujeme celou sezonu. Takže doufám, že to vyjde, abychom, pokud bychom přešli přes první kolo play-off, hned ve druhém kole nenarazili na Znojmo,“ přece jen jakýsi plán Konečný připustil.

Sérii závěrečných deseti kol základní části Vyškov zahájí dnes večer ve Velkém Meziříčí. Zdánlivě jasná záležitost. Domácí jsou v tabulce poslední…

„Ani tohle není žádná logická matematika. A už vůbec nic se nedá odvozovat od předchozích vzájemných zápasů, které jsme vyhráli. Oni sice jsou poslední, ale v posledních kolech se fakt zvedli a udělali pár dobrých výsledků. V zápase s námi navíc nemají co ztratit, my naopak ano. Od nás všichni čekají, že vyhrajeme, a to může být nepříjemný závazek. Ano, jsme favority, ale musíme vidět, že minule tu Kopřivnice vyhrála s velkým štěstím, předtím porazili doma silný Havlíčkův Brod. Prostě teď mají takové výsledky, které se nedají vůbec nějak odhadovat. Ale asi víme, co od nich čekat, ale rozhodne se na ledě,“ upozornil kouč Vyškovanů.

Ti se pak doma představí fanouškům v sobotu, kdy od 15.00 hodin nastoupí proti Havířovu.

