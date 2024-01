Hráči splnili to, co si jejich trenér přál, tedy navázat na výborné výkony a výsledky ze závěru loňského roku. V prvním letošním kole II. ligy hokejisté Vyškova vyhráli ve Velkém Meziříčí vysoko 7:2. V tabulce si upevnili pozici na druhé příčce.

Ilustrační. | Foto: hokejvyskov.cz

Přitom to na Vysočině pro svěřence Michala Konečného nezačalo dobře. Neuplynula ještě ani jedna minuta a Velké Meziříčí vstřelilo branku. Vůbec první střelou utkání Jiří Doležal z pravého kruhu vymetl protější šibenici branky Tobiáše Synka.

„Takhle rychlá branka se může stát, ale a my tu kvalitu máme a já jsem byl přesvědčený, že nás to nemůže rozhodit. Kluci to zvládli a spíše je to nabudilo a pak nás byl plný led,“ komentoval kouč zádrhel v první minutě.

II. liga - východ:

HHK Velké Meziříčí

– Hokej Vyškov 2:7

Třetiny: 1:4, 0:1, 1:2. Branky (nahrávky): 1. Doležal (M. Juda, Slabý), 59. Vedral (Juráň, Lašák) – 7. Lehečka (Komínek), 7. Janeček (Hefka), 8. Sebera (Lekeš, Studený), 10. Studený (Janeček), 35. Komínek (Lehečka, Studený), 43. D. Štefka (Holemý, Šarman), 53. Tomajko (Janeček, Hefka). Rozhodčí: Schenel – Smetková, Viskot. Vyloučení: 4:4, + Miroslav Juda (VM) 5 min. Bez využití. Diváků: 350.

Velké Meziříčí: J. Juda – Chvátal, Lašák, Slabý, Trnka, Vlašín, Orsech, Kochánek – Kotrba, D. Dolníček I, Juráň – Strnad, M. Juda, Doležal – Vedral, Burian, Šantora – Broža. Trenér: Jiří Adam.

Vyškov: Synek – Macháň, Dluhoš, Studený, Holemý, Mikulík, Hohl, Hefka, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – Kořenek, Lehečka, Popelka – D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Havířov 24 20 0 3 1 151:55 63

2. Vyškov 26 15 1 3 7 116:88 50

3. Hodonín 26 11 5 1 9 76:69 44

4. N. Jičín 24 11 2 1 10 87:75 38

5. Opava 25 10 4 0 11 76:79 38

6. Kopřivnice 26 8 4 4 10 95:97 36

7. Šumperk 26 8 4 3 11 86:99 35

8. Žďár n. S. 25 10 1 2 12 95:110 34

9. Havl. Brod 24 10 1 1 12 75:71 33

10. Techn. Brno 24 10 0 0 14 56:97 30

11. Val. Meziříčí 26 5 3 5 13 64:94 26

12. Vel. Meziříčí 26 7 1 3 15 78:121 26

Příští kolo: Šumperk – Vyškov, sobota 6. 1. (17.00).

Vystihl to naprosto přesně. Vedení mělo domácí uklidnit, ale další dění režírovali hosté. A charakter utkání stanovila už sedmá minuta. V rozmezí osmadvaceti vteřin hosté otočili skóre. Nejprve se zblízka trefil Jakub Lehečka a poté podobně Michal Janeček. Za dalších jednapadesát vteřin už to bylo 1:3, když třetí gól přidal Matěj Sebera. A na 1:4 po první částí upravil ještě v první desetiminutovce Adam Studený.

„Hlavně jsem rád, že jsme po jasně vyhrané první třetině i tu druhou a třetí při tom velké náskoku neodehráli laxně, ale velice zodpovědně. Všechny kluky musím pochválit, plnili co měli. Samozřejmě ve druhé lize vždycky nějaké chybičky budou, ale my jsme v žádném případě nic nepodcenili. Vytvořili jsme si neuvěřitelné množství šancí a kdybychom polovinu z nich proměnili, muselo by to skončit dvouciferně,“ přidal pochvalu Konečný.

Hosté se pak trpělivou hrou prostříleli k náskoku 7:1 a domácím, když jej tedy otevřeli, dovolili už jen uzavřít střelecký účet zápasu.

„Určitě jsme k nim nejeli nějak suverénně, protože jsme tam, myslím, dva nebo tři zápasy po sobě nevyhráli. Věděli jsme, že to tam soupeři mívají těžké. Ale hráli jsme svoji hru, měli jsme čtyři lajny, byl tam pohyb i dobré bránění. A v důležitých momentech nás podržel Synek. Nešlo toho na něho sice moc, ale pár ošemetných situací vyřešil dobře,“ doplnil hodnocení zápasu spokojený vyškovský lodivod.

I další dvě kola zavedou jeho tým na ledy soupeřů. V sobotu nastoupí v Šumperku a ve středu v Havlíčkově Brodě.