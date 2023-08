Premiérová sezona byla veleúspěšná. Hokejisté Vyškova se jako zbrusu nový klub probojovali až do celostátního semifinále II. ligy. O to pečlivěji se chtějí připravit na druhou sezonu, která, jak říká letitá zkušenost napříč všemi sporty, bývá pro nováčka těžší

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Samozřejmě! Vždycky platí, že obhájit dobrý výsledek je ještě těžší, to je stará známá pravda. Na sezonu se každopádně připravujeme svědomitě. Jsem spokojený s tím, jak všechno probíhá,“ potvrdil majitel klubu Robert Hamrla.

Oficiální letní přípravu Vyškovští zahájili prvního srpna tzv. suchou částí. Od sedmého ji kombinovali s ledem a od 14. srpna už trénují výhradně na vyškovském zimáku.

Hokej Vyškov

Rozpis přípravných utkání:

17. 8. Technika Brno – Vyškov (18.30, hokejové haly, Sportovní ulice)

24. 8. Vyškov – Technika Brno (18.00)

30. 8. Vyškov – Chomutov (17.30)

1. 9. Vyškov – Přerov (18.00)

5. 9. Vyškov – Hodonín (18.00)

7. 9. Vyškov – Opava (18.00)

12. 9. Vyškov – Velké Meziříčí (18.00)

14. 9. Hodonín – Vyškov (čas v jednání)

19. 9. Žďár n. S. – Vyškov (čas v jednání)

„Letní příprava je, tak jako vždycky, zpočátku zaměřená hlavně na fyzičku. Potřebujeme hodně nabruslit a najezdit, což se děje. V kádru utvořeném v průběhu minulé sezony jsme udělali v podstatě jen kosmetické úpravy. Vyměnili jsme dva útočníky za dva útočníky, beka za beka a brankář Michal Kořének se vrátil do Zlína, takže teď máme dva mladé gólmany,“ komentoval úvod letní přípravy trenér mužstva Michal Konečný.

„Kořének se posunul na post druhého brankáře ve Zlíně. Máme teď dva mladé kluky ze Zlína, Tobiáše Synka a Dominika Šarmana. Věřím, že to zvládnou. Dále do Havířova odešel David Vosátko a už nás nebudou působit Vojtěch Dobiáš a Filip Weintritt. Naopak z Nového Jičína jsme přivedli Jakuba Lehečku a z Hodonína Vojtěcha Krejčiříka, což jsou velice kvalitní útočníci. Do obrany dorazil Jan Dluhoš ze Zlína. Co se týká zkušeného Tomáše Žižky, tak si do konce srpna vzal čas na rozmyšlenou, jestli bude dál pokračovat v kariéře. Takže podle mě jsme oproti loňsku ještě posílili,“ byl klubový šéf pro svazový web v kádrových změnách konkrétní. A potvrdil, že úzká spolupráce s prvoligovým Zlínem bude pokračovat.

Před startem II. ligy mají Vyškované v plánu devět přípravných zápasů, první už ve čtvrtek v podvečer v Brně s Technikou.

„Pro přípraváky jsme vybírali hlavně kluby z okolí, abychom moc necestovali. Velká výhoda byla, že k nám chtěl přijet Chomutov a Opava, takže většinu zápasu odehrajeme doma. Naopak nepodařilo se nám dohodnout nějaké zápasy na Slovensku. Ty jsme hodně chtěli, ale v době, kdy bylo potřeba uzavřít dohody, tak tam byly nějaké větší problémy. Ale devět přípravných zápasů je dost a jsem hodně rád, že tam máme silný prvoligový Přerov. Cením si toho, že oni chtěli hrát s námi,“ zdůraznil Konečný.