OBRAZEM. Hokejisté Vyškova mohou už dnes vyzvat znojemské Orly

Po dvou vyrovnaných zápasech se ve třetím dějství semifinále play-off II. hokejové ligy výrazněji prosadili Vyškovští. Letce z pražských Letňan porazili 5:1 a již dnes si mohou vybojovat účast ve finále proti Orlům Znojmo. Čtvrtý zápas série se bude na vyškovském zimním stadionu hrát od 18.00 hodin. Pokud by ale uspěli hosté, rozhodlo by se o postupujícím v neděli v Letňanech. Pátý zápas série by se hrál od dvou hodin odpoledne. Znojemští vyřadili Chomutov zápasovou sérii 3:0.

