Svěřenci trenéra Michala Konečného měli raketový nástup. Už po několika vteřinách jim zajistil vedení Tomáš Komínek po přihrávce Jakuba Čuříka. Svůj náskok pak navýšili až na 7:0 ve druhé třetině.

„Výsledek je pro domácí možná trochu krutý. První třetinu jsme vyhráli jasně, ale podržel nás v ní brankář. Podal vynikající výkon, i domácí měli spoustu šancí. Výhra těší, protože protože Žďár sice taky hrál na čtyři lajny, ale hlavně zkoušel ty lepší hráče. S hrou jsem spokojený, i když tam samozřejmě vždycky najdete nějaké chybičky. Důležité je, že kluci začínají vnímat, co po nich budeme chtít v sezoně, tedy hodně bruslení a pohybu. A máme tu hráče, kteří by tu odpovědnost v koncovce měli brát na na sebe, a to se dneska dělo,“ chválil po utkání Konečný.

Třetí přípravný zápas Vyškov sehraje ve čtvrtek ve Velkém Meziříčí. Hrát se bude od 18.00 hodin.