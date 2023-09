Rychle zpět na pevnou zem. Tak by se pro hokejisty Vyškova dala vyjádřit hodnota zápasu s Opavou. Po vítězstvích v Kopřivnici a nad Žďárem nad Sázavou ve třetím kole II. ligy Slezanům doma podlehli 3:5. Po veliké převaze a bezpočtu zahozených gólových příležitostí.

Snímek je z přípravného utkání s Opavou (2:3). | Foto: Marie Nezbedová

ápas měl podobný průběh, jako nedávné vzájemné přípravné utkání ve Vyškově, které domácí rovněž prohráli (2:3). Vyškované vlétli do utkání a hosté měli problém dostat se z vlastního pásma. Varování, že převaha ještě není zárukou vítězství, přišlo po necelých pěti minutách, kdy jeden z hostujících útočníků orazítkoval tvrdou ranou tyč. A pak šli hosté i do vedení, když z mezikruží ostře vypálil Štěpánek. Hosté pak ještě v první třetině reagovali na domácí vyrovnání druhým gólem a na začátku třetí odskočili po Káňově trefě až na 1:3.

„Ve druhé třetině jsme se vrátili do zápasu z 1:3 na 3:3 a měli jsme dvě další tutovky. Tam se to utkání lámalo a měli jsme jít do vedení, které bychom asi už neztratili. Jenže bylo to naopak. Ve třetí třetině jsme měli veliký tlak a troufám si říct, že minimálně deset minut se skutečně hrálo na jednu branku. Bohužel, jejich gólman fakt čaroval a ve finále jsme dostali takový haluzový gól. Útočník nastřelil našeho obránce do chráničů a odrazilo se mu to zpátky na hůl, takže gólman nestačil ani reagovat,“ popsal jednu z klíčových pasáží domácí trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HC Slezan Opava 3:5

Třetiny: 1:2, 2:1, 0:2. Branky (nahrávky): 12. Lehečka (Hohl, Komínek), 29. Dluhoš, 35. Komínek (Krejčiřík) – 11. Štěpánek (Krupa, Rousek), 16. Stuchlík (Rousek), 22. Káňa (Kadula, Rousek), 54. Rousek (Štindl, Jak. Ludvík), 60. Kadula. Rozhodčí: Koziol – Bubela, Voznička. Vyloučení: 5:6. Využítí: 0:2. Oslabení: 1:0. Diváků: 160.

Vyškov: Šarman – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, Ramert – Janeček, Tomajko, Sebera – Štefka, Popelka, Lehečka – Krejčiřík, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Při dost jasném stavu „akcií“ na ledě po čtyřiceti minutách domácí tribuna čekala, kdy padne další gól do opavské branky. Jenže to by domácí útočníci museli mít lepší mušku a v řadě případů i štěstí. A o tom, co předváděl opavský brankář Marek Slíž mluvil Konečný.

Domácí snahu o vyrovnaní pak v závěru utlumilo zbytečné Dominicka Vašíčka za vysokou hůl přesně v čase 58:00. Vyškovský lodivod přesto sáhl ke hře bez brankáře. Hrálo se tedy pět na pět a šestnáct vteřin před koncem poslal Kadula puk do prázdné vyškovské branky.

„Ty zápasy s Opavou jsou pořád jako dokola, takže to bylo podobné, jako v té přípravě. Musím říct, že to fakt byl souboj s jejich gólmanem. Já nemůžu klukům nic vyčíst. Dřeli jsme a bojovali do poslední chvíle. Bohužel jsme dostali neskutečně laciné góly. Vždycky je to po nějakých chybách, ale tohle bylo až neuvěřitelné. A sami jsme se na gól mimořádně nadřeli. Hra byla stejná jako v minulých zápasech, řekl bych, že jsme byli lepší, ale takový je hokej,“ konstatoval po utkání vyškovský lodivod.

Referát z oficiálních internetových stránek Slezanu připustil, tyhle body tam moc lidí nečekalo!

„Jsme samozřejmě šťastní za tři body. Předvedli jsme dnes dobrý výkon, domácí se nám dařilo trestat a díky tomu jsme se dostali do vedení 3:1. Před kluky ale musím smeknout klobouk, šest minut před koncem jsme dali vítěznou branku a následně jsme to i díky faulům domácích relativně v pohodě dohráli,“ mj. napsal trenér Pavel Zdráhal.

Ve středečním 4. kole pojede Vyškov do Velkého Meziříčí, kde utkání začne v 17.30 hodin.