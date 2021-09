Od posledního soutěžního utkání uplynulo jedenáct měsíců, ovšem hokejisté Znojma za tu dobu stačili vstoupit do nové etapy. Orli se vrátili do rakouské nejvyšší soutěže ICEHL, vyměnili podstatnou část kádru, nejvýznamnější a nejbolestivější zprávou byla ovšem smrt oblíbeného a uznávaného kouče a sportovního manažera Miroslava Fryčera, jenž zemřel na konci dubna.

Orli Znojmo se po roční pauze vrací do rakouské nejvyšší soutěži. Novou sezonu načnou v pátek v Bolzanu. | Foto: Deník/VLP Externista

Klub jeho nečekaný skon hluboce zasáhl, Fryčerův odkaz si ve Znojmě budou připomínat celou sezonu, která Orlům začíná v pátek soubojem v Bolzanu. Před prvním domácím duelem v neděli proti Vídni vytáhnou ve Znojmě za účasti legendárního hokejového forvarda Petera Šťastného Fryčerův dres pod strop haly. Vedení klubu zároveň neangažovala nového kouče, ale vsadilo na duo Fryčerových asistentů Tomáš Jakeš a Jiří Beroun, kteří sbírali trenérské zkušenosti výhradně pod bývalým legendárním hokejistou. „Pořád je to pro nás choulostivé téma. Mirkův přehled se nedá nahradit. Často přemýšlím, jak by zareagoval. Měl na hokej čuch, věděl, jak co řešit. Nesnažím se vymýšlet něco nového, ale navazovat. Jeho duch tady pořád je, Míra na nás dohlíží z vršku,“ uvedl kouč Beroun.