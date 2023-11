V souboji týmů ze špice tabulky II. ligy dnes hokejisté Vyškova prohráli 2:3 po prodloužení v Hodoníně. Jihomoravské derby nabídlo vše, co takový zápas nabídnout má.

Ilustrační. | Foto: Pavel Strachota

V perfektním hokejovém prostředí a před početnou diváckou kulisou to byl oboustranně bojovný útočný hokej, který by si zřejmě zasloužil absolutní dělbu bodů. To ale v současném systému možné není, a tak se nakonec z bonusového zisku radoval domácí Baník.

„Takový hokej by se měl hrát pořád. To byla na druhou ligu mimořádná kvalita. Pro diváky atraktivní zápas, byly tam šance na obou stranách, pěkné situace, na které se dalo dívat. A to prodloužení se mně osobně strašně líbilo, protože bylo útočné od obou týmů, a samozřejmě taky, protože bylo se šťastnějším koncem pro nás. Musím uznat, že soupeř byl velice dobrý, a taky musím pochválit oba gólmany, kteří vychytali hodně těžkých věcí,“ shrnul dění na ledě domácí trenér Aleš Bachánek.

II. liga - východ:

SHKM Baník Hodonín

– Hokej Vyškov 3:2

Po prodloužení. Třetiny: 1:1, 1:0, 0:1 – 1:0. Branky (nahrávky): 9. Weintritt (Sajdl), 40. Karafiát (Dobiáš, Talafa), 63. Dobiáš (Karafiát) – 13. Popelka (Krejčiřík), 53. Sebera (Lehečka, Komínek). Rozhodčí: Maťašovský – Smetková, Viskot. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváků: 880.

Hodonín: Piták – J. Švejda, Talafa, D. Rauš, Riedl, Sedláček, Zorko, Macháň, Bílek – Karafiát, Luža, Dobiáš – M. Mach, Mat. Novák, Bachánek – Sajdl, Weintritt, Hložánek – Laciga, Štědrý, P. Krejčí. Trenér: Aleš Bachánek.

Vyškov: Šarman – Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, D. Hohl, Hefka, Žižka – D. Štefka, Krejčiřík, Lehečka – Janeček, Tomajko, Sebera – Komínek, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 19 16 0 2 1 120:39 50

2. Vyškov 19 11 0 2 6 76:66 35

3. Hodonín 19 8 5 0 6 54:45 34

4. Opava 19 9 3 0 7 57:57 33

5. Nov. Jičín 19 9 2 1 7 70:59 32

Příští kolo: Vyškov – Havířov, sobota 2. 12. (15.00), ZS Vyškov.

Vyškovany stále trápí marodka, takže i do Hodonína přijeli oslabení zejména v útočné formaci. Ale na ledě absence příliš znát nebyly. Hrálo se nahoru – dolů, ale hosté měli trochu smůlu, že inkasovali góly v nepříjemných pasážích. První v době, kdy se zdálo, že po oťukávacím úvodu přebírají otěže zápasu. Druhý pak pár vteřin před koncem druhé třetiny. Přitom právě ve druhé části si hosté zřejmě mohli vypracovat rozhodující náskok.

„Myslím si, že ve druhé třetině jsme šancí měli víc my a že tam se to v podstatě lámalo. Do vedení jsme nešli a naopak dostali ten gól do šatny. A navíc byl hodně smolný, když našemu brankáři ujela brusle,“ zalitoval neefektivní druhé části trenér hostů Michal Konečný.

V závěrečné části souboj gradoval. Prodloužení zajistil Vyškovu sedm a půl minuty před koncem bekhendovým doklepnutím zblízka Matěj Sebera po kombinaci s Jakubem Lehečkou a Tomášem Komínkem. V posledních vteřinách pak mohl skóre otočit a zřejmě tak zápas rozhodnout Komínek, ale velkou šanci nevyužil. I v prodloužení měli první velké příležitosti na hokejkách Vyškované, ale vítězství nakonec zůstalo doma. Vojtěch Dobiáš si objel branku Vyškova, před ní si vyměnil puk s Jiřím Karafiátem pak jej nadvakrát procpal za záda brankáře Dominika Šarmana.

„Asi to byl remízový zápas, ale kdybych chtěl být úplně spravedlivý, tak bychom ten druhý bonusový asi měli mít my, protože jsme měli víc šancí. Ale i bod bereme, Hodonín má dobrý tým a vpředu nehraje náhodou. Nás samozřejmě sužují ty absence. Měli jsme tady jenom osm útočníků, takže si moc vážím toho, jak to kluci odbojovali a že vydrželi v tempu až do konce, a taky v tom prodloužení. To jsme mohli rozhodnout pro sebe, byly tam velké šance, ale takový už je hokej,“ dodal k hodnocení zápasu kouč Vyškovanů.

Baník tak jeho svěřencům oplatil stejným skóre porážku z Vyškova, přičemž tam se ale neprodlužovalo a domácí brali všechny tři body. V sobotu čeká Konečného tým určitě nejtěžší prověrka. Do Vyškova přijede totální lídr tabulky Havířov, který ale dnes překvapivě prohrál po samostatných nájezdech v Kopřivnici (3:4).