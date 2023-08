Výrazně těžší prověrkou než „dvojzápas“ s Technikou Brno byl pro hokejisty Vyškova dnešní souboj s Piráty Chomutov, kteří hrají rovněž druhou ligu. Hosté po dvou třetinách vedli 6:3, ale závěr patřil Vyškovanům a ti dokonce v poslední minutě při přesilovce otočili skóre.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Severočeši sehráli už šest přípravných utkání. Pět vyhráli, jedinou porážku utrpěli s prvoligovou Slavií Praha. V úvodu potvrdili větší rozehranost. Do vedení šli už ve druhé minutě gólem Milana Kostourka, který z levého kruhu švihem propálil vše, co mu stálo v cestě. Diváci pak sledovali výborný útočný hokej, ve kterém si oba týmy příliš nelámaly hlavu s bráněním. V průběhu prvních dvou třetin byli hosté ve skóre stále vpředu. A když ve 38. minutě zvýšil Jakub Zajíček na 6:3, asi se ujistili, že je rozhodnuto.

Příprava

Hokej Vyškov

– HC Chomutov 7:6

Třetiny: 2:3, 1:3, 4:0. Branky (nahrávky): 5. Studený (Žižka, Komínek), 8. Štefka (Vašíček, Sebera), 30. Kořének (Sebera, Hohl), 42. Štefka (Vašíček), 50. Tomajko (Popelka, Studený), 59. Štefka (Hohl, Krejčiřík), 60. Komínek (Žižka, Lehečka) – 2. Kostourek (Eret, Zajíček), 8. Chrpa (Hübl, Kadeřávek), 10. Svoboda (Hübl, Lukeš), 27. Hübl (Svoboda), 34. Lukeš (Kadeřávek, Svoboda), 38. Zajíček (Kostourek, Eret). Rozhodčí: Maťašovský – Kráľ, Komínek. Vyloučení: 1:6. Využití: 2:1. Diváků: 50.

Vyškov: Šarman (Synek) – Žižka, Holemý, Hohl, Dluhoš, Mikulík, Studený, Hamrla – Komínek, Lehečka, Krejčiřík – Vašíček, Štefka, Sebera – Kořének, Popelka, Janeček – Tomajko, Ramert, Hefka. Trenér: Michal Konečný.

Další přípravné zápasy: Vyškov – Přerov, pátek 1. 9. Vyškov – Hodonín, úterý 5. 9. Vyškov – Opava, čtvrtek 7. 9. Vše v 18.00 na ZS ve Vyškově.

„Utkání dvě třetiny probíhalo tak, jak jsme si představovali. Ale ve třetí části jsme na začátku dostali zbytečný gól, čímž se soupeř vrátil do hry. Poté jsme nebyli schopní vstřelit další branku, která by nás uklidnila. Naopak zbytečné fauly nás pak stály celé utkání,“ lamentoval „pirát“ Martin Pešout.

Jenže domácí nesložili zbraně a v poslední části přišla kanonáda Vyškova. Navíc byli důslednější v bránění a hosty už do velkých šancí nepustili. V samotném závěru nejprve minutu a půl před koncem vyrovnali, když Jan Štefka z levé strany dopíchl do sítě odražený kotouč. V čase 59.46, tedy čtrnáct vteřin před závěrečnou sirénou, pak v přesilovce dal vítězný gól střelou od modré čáry Tomáš Komínek.

„Chomutov je velice kvalitním mužstvem, což potvrzoval od začátku. Na druhou ligu to byl velice rychlý hokej. My jsme v určitých fázích byli naivní v obranné činnosti, kde nás soupeř trestal. Jsem rád za třetí třetinu. Před ní jsme si něco řekli, zkusili to hrát a ono nám to vyšlo, i když jsme měli trochu štěstí. Byl to parádní zápas,“ řekl naopak spokojený domácí kouč Michal Konečný.

I další tři přípravné zápasy jeho svěřenci sehrají na domácí ledě. V pátek s Přerovem, v úterý s Hodonínem a ve čtvrtek s Opavou. Začátky jsou vždy v 18.00 hodin.