Vždycky to může být lepší, ale je to tak. Za půlku sezony musím být spokojený. Ale nejen se třetím místem, ale hlavně s prací kluků, s tím, jak k tomu všemu přistupují. Dodám, že i s tréninkovými podmínkami a celým tím zázemím, které ve Vyškově máme. Ty jsou určitě na slušné úrovni druhé ligy.

Chytneme vás za slovo. Ze začátku soutěže to opravdu vypadalo na ještě lepší výsledek, než je teď.

Jistě, ale je to logické. Sezona je dlouhá, začali jsme opravdu velice dobře. Bylo to i tím, že jsme měli hodně natrénováno. V létě jsme začali dost brzo, protože jsme ten mančaft dávali dohromady, de facto, na zelené louce. Samozřejmě musím říct, že soupeři nás možná podcenili. Určitě to bylo i tím, že kluci byli do hokeje správně nažhavení. Ale hlavní podíl mělo to, že jsme hráli dobře. A že to nevydrželo? Většina mančaftů, co takhle naskočí, ten trend neudrží. Jak jsem řekl, soutěž je dlouhá, udržet formu po celou dobu je prakticky nemožné. Nechci říct přímo krize, ale výpadek potká každého. Nám tam tak trochu přestaly padat góly. Především v rozhodujících momentech zápasů a prohrávali jsme i v prodlouženích. Ale i tohle k hokeji patří.

Hokej Vyškov

II. liga - východ

Tabulka po podzimní části:

1. Znojmo 23 22 0 1 0 142:35 67

2. Kopřivnice 23 11 3 4 5 99:89 43

3. Vyškov 22 11 1 3 7 88:72 38

4. Havířov 23 10 3 2 8 78:63 38

5. Val. Meziříčí 22 10 3 1 8 66:76 37

6 . Havl. Brod 23 9 2 1 11 85:97 32

7. Opava 23 7 4 3 9 72:88 32

8 . Nový Jičín 23 8 3 1 11 74:80 31

9. Hodonín 22 5 4 3 10 60:72 26

10. Žďár n. S. 23 4 0 6 13 60:106 18

11. Vel. Meziříčí 23 3 2 0 18 46:92 13

Bilance doma:

3. Vyškov 11 5 1 2 3 44:36 19

Venku:

4 . Vyškov 11 6 0 1 4 44:36 19

Střelci gólů: 18 – Tomáš Komínek, 12 – Dominick Vašíček, 8 – Vojtěch Dobiáš, 6 – Jakub Čuřík, Martin Snášel, 4 – Matěj Kořenek, Filip Weintritt, 3 – Matěj Sebera, Adam Popelka, Matěj Tomajko, 2 – Adam Studený, Matěj Mikulík, David Vosátko, Dominik Luža, 1 – Lukáš Blaha, Vlastimil Hefka, David Lekeš

Přesto asi jsou ztráty, které váš štvou, nebo byly zbytečné?

Já jsem naštvaný vždycky, když prohrajeme. (úsměv) Ale konkrétně. Hrozně mě mrzí ztráta v Opavě (3:4 v prodloužení, pozn. red.) a doma s Kopřivnicí. (3:4 v prodloužení) To byly dva zápasy, kdy jsme jednoznačně měli mít tři body, ale nezvládli jsme koncovku.

Mít alespoň o tyhle čtyři body víc by určitě nebylo špatné. Měl jste před startem nějaký svůj bodový plán?

Já jsem takhle nikdy nekalkuloval, tedy abych plánoval, kolik bychom měli mít v té které fázi soutěže bodů. Spokojenost panuje, ale nemůžeme se uspokojit. Tabulka je hrozně našlapaná, ten střed je široký. Vlastně jsou od něj odskočení jen Znojmo nahoře, což se očekávalo, a Velké Meziříčí dole. Když prohraješ dva zápasy, tak můžeš být hned sedmý a v kontaktu až s devátou i desátou příčkou. Ale pro soutěž, jako takovou, je to dobré. Je zajímavá. A určitě i pro ty naše kluky, protože je to nutí pořád naplno makat.

Postavit zbrusu nové mužstvo není jednoduché. Vyšla vám z toho nějaká osa, tahouni týmu? A jsou jména, která vás mile překvapila?

Překvapili mě vlastně všichni mladí kluci a bylo by těžké někoho z nich jednotlivě vyzvedávat. Nikdo z těch mladých mě nezklamal a spíše, jak zněla otázka, pro mě opravdu byli milým překvapením. Přitom spousta z nich nemá pořádně něco odehrané. To znamená v mužských soutěžích. A ani o nějaké ose nechci moc mluvit. Pro mě jsou klíčové postavy Tomáš Žižka v obraně a Tomáš Komínek v ofenzívě. Žižka je výborný do kabiny, jako mentor pro ty mladíky, s fantastickým přístupem k tréninku, jde příkladem. Komínek je úplně jiný typ hráče, ale hlavně ty góly dává. Samozřejmě jsou tam kluci, kteří to táhnou s nimi, ale já si vždycky zakládám na kolektivním výkonu. Takže jmenuji jenom Komína a Žížu. (úsměv) To jsou zkušení hráči, u kterých se předpokládalo, že těmi tahouny budou a oni to bezezbytku plní.

Trenéři většinou jmenují i brankáře…

Jistě, Michal Kořének. Hlavně na začátku nás hodně podržel a díky němu máme tolik bodů. Jednoznačně se sám dostal do role jedničky.

Uhráli jste stejně bodů doma i venku. Takže to nevypadá, že by domácí nejmenší kluziště v soutěži, na které jste samozřejmě zvyklí nejvíc, bylo nějakou vaší velkou výhodou.

Pokud mám být upřímný, tak to pro nás skutečně žádná výhoda není. My máme typy fakt dobrých bruslařů, ale hráčů menších postav. Jsou šikovní, hokejoví, díky tomu můžeme hrát útočný hokej. Bohužel k nám přijede devadesát procent mančaftů bránit. A na malém prostoru je to snadnější. Zmíním třeba Havířov (2:3 v prodloužení) Pro mě byl jeho výkon trošku zklamáním, protože oni tady opravdu hráli jenom zezadu. Jsou to profíci, tak jsem čekal otevřenější hokej, něco jako hraje Znojmo. Havířov má dvoumetrové obránce, když roztáhnou ruce, tak jednu mají u mantinelu a druhou u brankové tyčky. (úsměv) To se pak těžko překonává. Ani při přesilovkách, které nehrajeme špatně. Máme celkem dobré procento využití, ale hlavně ze hřiště venku. Doma, tam prakticky není místo. I když jsou naši útočníci rychlejší, těžko prosazují. My na tom pracujeme na každém tréninku. Říkáme, si že tam musí být daleko víc střelby, ale prostě se to tam nepropasíruje. Po první čtvrtině, když jsme soupeře a když to řeknu trochu nadneseně, válcovali, tak k nám už jezdí s betonem. Zkrátka ve Vyškově se líp boří než tvoří. Ale tohle neberte jako výmluvu!

Do konce ledna se ještě dají přivést posily. Máte to v plánu, nebo půjdete do bojů v novém roce se stejným kádrem?

Nás k posilování zatím nic nenutí. Takže pokud budou změny, tak určitě jen kosmetické. Spíš vynucené třeba zraněními. Budeme pracovat s kádrem, který jsme si v létě a postupně vytvořili a nechceme s tím nějak výrazně hýbat.

Tipnete si, nebo slíbíte fanouškům, z jaké pozice půjdete do play-off?

Za prvé, ještě tam nejsme a napřed si je musíme vybojovat. Už jsem to naznačil, podívejte se na tabulku. Při její vyrovnanosti to nakonec může být všelijaké. Ale abych odpověděl, chceme skončit do čtvrtého místa. Původní myšlenka byla vůbec se do play-off dostat. To znamená, být do osmého místa. Kdyby mně někdo v květnu nebo v létě řekl, že na Vánoce budeme třetí a budeme reálně bojovat o druhé místo za Znojmem, tak bych se mu vysmál. Kromě Komínka a Žižky jsme začali s hráči, kteří v jiných klubech moc nehráli nebo to byli junioři, kteří končili v juniorské soutěži. Prakticky všichni se viděli poprvé.

Takže asi máte pocit dobře odvedené práce.

Na mých pocitech nezáleží a navíc jsme v polovině soutěže. Pracovat musíte, ale výsledky dělá parta na ledě. Ale možná ano. Brali jsme kluky, které jsem znal. Věděl jsem, jak jsou na tom bruslařsky a povahově. Takže ty základní informace jsme měli. Možná právě proto, že jsme začali dost brzo, se takové to zdravé jádro vytvořilo taky včas. To bylo hrozně důležité. Tak teď si můžeme přát, skončit základní část do čtvrtého místa. Slibovat nemůžeme nic, protože je to ošidné. Zraní se vám tři kluci a všechno může být úplně jinak. Ale uděláme všechno, abychom skončili do toho čtvrtého místa a abychom tak play-off začínali doma.