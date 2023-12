I v první čtvrtině II. ligy v Havířově byl zápas s Vyškovem soubojem prvního s druhým. Tehdy ale Vyškov šlapal největšímu favoritu soutěže na paty. V dnešní domácí odvetě v souboji dvou vedoucích týmů zaostával o patnáct bodů. Sázkaři, kteří měli na tiketech tutovou výhru hostů, ale tentokrát vyhořeli. Ve skvělém a divácky atraktivním hokejovém představení Vyškované lídra tabulky porazili po samostatných nájezdech 5:4.

Hokej, II. liga - sk. východ, Vyškov - Havířov 5:4 po samostatných nájezdech. | Foto: Marie Nezbedová

Hosté přijeli s evidentní snahou napravit porážku 3:4 z minulého kola v Kopřivnici. Shodou okolností také po »penaltách«. Poměrně rychle se ujali vedení, když přesilovku využil už po patnácti vteřinách Jan Křivohlávek. I když domácí měli v této části gólové šance a vcelku dobře sehráli dvě přesilovky, dá se říct, že si favorit hlídal svoji pozici.

Ve druhé třetině domácí opláceli ještě tvrdším způsobem. »Svátečním« střelcem kapitánem Tomášem Žižkou brzy vyrovnali a Michalem Janečkem šli do vedení. Hosté sice rychle kontrovali na 2:2, ale pak už měli jasně navrch Vyškované. Do přestávky si odnesli zasloužené dvougólové vedení.

II. liga - sk. východ:

Hokej Vyškov

– AZ Havířov 5:4

Po samostatných nájezdech.

Třetiny: 0:1, 4:1, 0:2 - 1:0. Branky (nahrávky): 23. Žižka (Komínek, Lehečka), 25. Janeček (Komínek, Lehečka), 31. Tomajko (Studený), 35. Janeček (D. Štefka, Mikulík), rozhodující nájezd Popelka – 3. J. Křivohlávek (Klimša, Spratek), 26. Apolenář (Mrva), 45. Klimša (TS), 46. Apolenář (Ćmiel). Rozhodčí: Rapák – Voznička, Frais. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváků: 300. Střely na branku: 39:45.

Vyškov: Kořének – Holemý, Hefka, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Krejčiřík, Lehečka, Komínek – Vašíček, Sebera, Popelka – Janeček, Tomajko, D. Štefka – Ramert. Trenér: Michal Konečný.

Havířov: Šindelka – Kunc, Vosátko, Valenta, Ševčík, Ščurek, Ficek, Havlík – Klimša, J. Křivohlávek, Franek – Kratochvil, Spratek, Bednář – Apolenář, Ćmiel, Mrva – Tvrdý, Middleton. Trenér: Jiří Raszka.

„My si prostě nemůžeme dovolit v každém utkání vypadnout na dvacet minut ze hry. Minule jsem říkal, že jsem hlas zvyšovat nemusel, dnes to ale bylo naopak. Protože se to pořád opakuje a my tak nemůžeme hrát. Už od prvních minut musíme svému soupeři ukazovat naši sílu a to, kdo má na hřišti dominovat…“ komentoval druhou třetinu trenér hostů Jiří Raszka.

Je pravda, že po vyškovských gólech na 4:2 nabral zápas tak trochu divoký charakter - každý chvilku tahá pilku. V určitých pasážích oba týmy dokázaly soupeře sevřít a před brankáři to dost dlouho nepříjemně vřelo. Dvougólové vedení mělo do domácích řad vnést klid pro vstup do závěrečné části, a tak nějak přiblížil dění v kabině trenér Michal Konečný. Jenže vidiny úspěchu se možná jeho svěřenci zalekli a úvod třetiny vůbec nezvládli. Dvouminutové vyloučení Vojtěcha Krejčiříka ještě přežili, ale další faul už sudí potrestali možná přísným trestným střílením a David Klimša gólem z něj. A za dalších třicet vteřin bylo srovnáno na 4:4, když po špatně vyhozeném puku zblízka dorážel Jan Apolenář.

„Bohužel kluci nedodrželi to, co jsme si řekli v kabině. To trestné střílení nechci rozebírat, každý to bere jinak. Rozhodčí to odpískal a oni je proměnili. Musíme to brát jako fakt. Na druhou stanu bylo evidentní, že je to vyloženě nakoplo. Myslím, že pokud by ten gól nepadl, narostla by křídla nám a možná jsme mohli zápas rozhodnout…,“ podotkl domácí kouč Michal Konečný.

Krátce po vyrovnávacích gólu nastřelil domácí Žižka tyčku, ale dvakrát zvonila i na druhé straně. V prodloužení sice byla vidět na obou stranách snaha zápas rozhodnout a byly tam i šance, ale i určitá opatrnost nedostat zbytečný gól. S jedinou výjimkou. Domácí kouč opět vyzkoušel svůj majstrštyk s odvoláním brankáře, ale Michal Kořének po varování z hokejky Davida Klimšy, které těsně minulo prázdnou branku, se po pár vteřinách vrátil do klece.

Nájezdy lépe rozehráli hosté, ale Daniel Spratek byl nakonec jediný, kdo dostal puk za Kořénkova záda. Z domácích srovnal na 1:1 Matěj Sebera a na rozhodujících 2:1 otočil Adam Popelka.

„Z toho pohledu, že jsme se zase vrátili do zápasu (v Kopřivnici prohrával Havířov 0:3, pozn red.) je ten bod možná dobrý. Nicméně poslední dva zápasy nebyly z naší strany ideální. Ale pokud bych měl být trochu optimistický, tak je samozřejmě dobře, že hrajeme taková těžká utkání, protože nám můžou jen pomoct,“ už smířlivěji dodal a nepřímo uznal kvalitu soupeře havířovský lodivod.

„Před zápasem bych dva body s Havířovem určitě bral protože je dobře našlápnutej. Jen mě trochu mrzí, že když jsme po dvou třetinách vedli čtyři dva, že jsme to neudrželi. Ale celkově dnes lidi určitě viděli parádní hokej z obou stran a ta remíza je asi spravedlivá. Já bych klukům chtěl moc poděkovat, protože jsme s favoritem nejen drželi krok, ale třeba posledních šest sedm minut jsme je zatlačili a měli jsme tam šance to rozhodnout. Ale i tak jsem spokojený za dva body, a taky že jsme konečně vyhráli na ty nájezdy, což se nám předtím nedařilo,“ zdůraznil šéf vyškovské lavičky.

Vyškované tak o bod snížili ztrátu na »havířovské« čelo tabulky a zároveň uhájili druhé místo o dva body před Hodonínem. V dalším kole nastoupí ve středu v Brně proti Technice, která druholigové pořadí zatím uzavírá.