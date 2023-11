Na tři góly by se tentokrát vyhrálo. Jenže hokejisté Vyškova dali Kopřivnici jediný, takže Severomoravanům, stačily na tříbodový import z vyškovského ledu pouhé dvě branky. Ze série tří domácích utkání tak svěřenci trenéra Michala Konečného vytěžili jen tři body za vítězství nad Technickou Brno. Před Kopřivnicí podlehli doma Novému Jičínu 3:7.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Právě po tomto utkání Konečný láteřil nad špatnou defenzívou celého týmu s dírami v obraně a hlavně s poukazem na to, že na tři góly by se doma mělo vyhrát. Je sympatické, že si hráči vzali jeho výtky k obranné činnosti k srdci, bohužel s Kopřivnicí pro změnu vyhořeli v útoku.

„Jim sice neskutečně zachytal gólman, ale z naší strany je to pořád ta obehrávaná písnička, protože my brankářům soupeře dáváme vyniknout. Šancí jsme zase měli spoustu. Zase jsme jeli asi čtyřikrát sami na branku a nedáme nic. Nebo ještě za stavu 1:0 tam byla prázdná branka a my nejsme schopni dorazit kotouč z brankoviště. A úplně to vyvrcholilo v posledních dvou minutách třetí třetiny, kdy jsme hráli pět na tři. Dáme tam to nejzkušenější co máme a stejně si s tím nedokážeme poradit,“ zklamaně konstatoval šéf vyškovské střídačky.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov –

HC ISMM Kopřivnice 1:2

Třetiny: 1:0, 0:1, 0:1. Branky (nahrávky): 8. Krejčiřík (Komínek, Hohl) – 35. Petrek (Velecký, Marek), 47. Hlaváč (Pindel, Indrst). Rozhodčí: Vaněk – Peluha, Voznička. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváků: 160.

Vyškov: Synek (Šarman) – Dluhoš, Hefka, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Lehečka, Vašíček, Janeček – Tomajko, Lekeš, Sebera – Štefka, Popelka, Krejčiřík – Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Přitom domácí rozehráli zápas nadějně. Už v osmé minutě se Vojtěch Krejčiřík parádně trefil z pravého kruhu. Kdo by tušil, že to z vyškovských hokejek bude jediné, co se ujalo… Hosté jakoby pochopili, že domácí tentokrát mají slepé náboje. Jejich snaha přinesla ovoce ve 35. minutě, kdy Matej Petrek ostrou střelou srovnal na 1:1. Celé utkání rozhodl tři a půlminuty před koncem Filip Hlaváč střelou z dálky. O koncovce, kdy domácí v podstatě nějak výrazně neohrozili kopřivnickou branku při minutové přesile pěti na tři a ani v následné kratičké power-play hovořil trenér.

„Dnes to bylo obrovské trápení s jejich gólmanem a bohužel to nebylo poprvé a ani se nechci chlácholit, že naposledy. Momentálně se trápíme, nic nám nevychází, puky nám odskakují a pryč je ta lehkost která nás zdobila loni. Třeba ta třetí třetina. Soupeř nevyjede pět šest minut ze své třetiny, máme jednu šanci za druhou. Perfektně rozchypaný gólman je podrží a pak z ničeho dostaneme gól na 1:2. A ve zbytku zápasu je to pak jedna obrovská křeč. Klukům nemůžu vytknout snahu, ale jen ta sama na body nestačí,“ posteskl si kouč Vyškovanů.

Bez jeho výtek tentokrát obstál vlastně jen brankář Tobiáš Synek, protože hosté z precizní defenzívy několikrát nebezpečně zahrozili. Jeho protějšek Petr Žůrek byl bezesporu mužem zápasu. Přitom pouze devatenáctiletý gólman, který přišel Z Přerova, ve Vyškově absolvoval svoji kopřivnickou premiéru.

„Úžasný zápas se šťastným koncem pro nás. Byl to boj, ale stálo to za to. Jsem rád, že kluci ukázali, že hokej hrát nezapomněli a k tomu výborný výkon gólmana,“ přidal pochvalu svému novému strážci branky spokojený kopřivnický trenér Ladislav Majkus.

Po porážce Vyškované klesli na čtvrté místo tabulky a e středu pojedou na led třetího Ždáru na Sázavou. V sobotu si pak zajedou do Opavy, která je šestá.